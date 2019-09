Danfish 2019 - 400 utstillere fra 20 land

9. oktober åpnes dørene for årets DanFish-messe i Aalborg Kongres & Kultur Center, og arrangørene håper på en enda større messe enn den forrige i 2017. Den første messen ble holdt i 1974, og siden har omfanget økt jevnt og trutt. I 1996 skiftet messen også navn til DanFish International for å styrke den internasjonale profilen.

Aalborg er det geografiske sentrum for over halvdelen at de registrerte danske fiskerne, og på bakgrunn av det har den siden starten vært markedsført som “fiskernes egen messe”. Og vanligvis er det et yrende liv der ikke minst de yrkesaktive fiskerne er et dominerende innslag.

ANNERLEDES

Sett med norske øyne kan messen gjerne kalles annerledes, og selv om man møter mange av de samme utstillerne som på tilsvarende messer i Norge er det også et spennende innslag av andre utstillere, kanskje ikke minst fra Island, Færøyane og Grønland. Og mange norske bedrifter har oppdaget at man her kommer i kontakt med andre kundegrupper, og mange finner veien hit.

Gjennom årene har også messen vokst kraftig, og dekker i dag et område på over 10.000 kvadratmeter. Til nå har samtlige messer vært totalt utsolgt.

Til årets messe er det ventet omkring 400 utstillere fra 20 land, mens antall besøkende er ventet å passere 14.000 fra 50 land.

