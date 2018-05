Danish Maritime Fair med ny vri

I år starter mai med to viktige maritime arrangement i København, Danish Maritime Days og Danish Maritime Fair. Og det er mye nytt når dørene åpnes og den danske marinemusikken marsjerer inn gjennom dørene i Lokomotivværkstedet i København. Blant annet tidspunktet for arrangementene: Mens de tidligere har vært avholdt på høsten, delvis samtidig med og i konkurranse med Danfish i Ålborg, har man denne gangen valgt å satse på de første dagene i mai.

Noe av det mest spennende ved årets arrangementer er at allerede på åpningsdagen 2. mai starter man en stort internasjonal konferanse, som har fått navnet Opening Oceans Conference. Konferansen strekker seg over to dager, og bak arrangementet står Nor-Shipping.

Det er første gang Nor-Shipping har valgt å legge et arrangement utenfor Norge. Konferansen samler et stort antall nøkkelpersoner fra den maritime næringen over hele verden; både danske og internasjonale rederier, internasjonale organisasjoner og sentrale politikere fra en rekke land. Og rederiforbundene i både Norge og Danmark har gitt sin støtte til konferansen.



