Det satses på flere ansatte i verftsindustrien

Maritimt Magasin har snakket med norske verft om hvordan året 2019 ser ut for deres del. Samlet sett virker det som om pilene peker oppover, også inn i 2020. Fra flere verft høres det optimistiske toner, troen på nye kontrakter er god og det jaktes på flere ansatte.



Til og med 2014 var det offshore som var i fokus hos mange, mens det de siste årene har blitt et mer mangefasettert bilde. I undersøkelsen vår fra i fjor så vi at blant annet nullutslippsferjer, ulike typer cruiseskip, forskings- og ekspedisjonsfartøy og fiskerirelaterte båter har blitt viktigere. Den trenden ser ut til å holde frem.



NYE TYPER

Verftene som også tidligere rettet seg mest inn mot fiskeri og havbruk holder koken oppe, og mange ser det er gode muligheter for nye oppdrag. Etterspørselen er stor, det samme er konkurransen. Men innovasjonskraften og kompetansen er tilsvarende stor. I løpet av de siste månedene har norske verft levert både krillskip, hybrid fiskebåt og bløggebåt.



LYSER UT STILLINGER

Etterspørselen har tatt av når det gjelder miljøvennlige løsninger, også i det maritime. Strengere miljøkrav fra myndighetene begynner også å gjøre seg gjeldende. Norge ligger langt fremme i utviklingen av grønn teknologi, og flere verft melder om økt interesse rundt dette. Et annet positivt trekk, er at tallet på ansatte er på vei opp. Mange av verftene melder at de er inne i en ansettelsesfase, eller at de nettopp har hyret inn flere. Noen trekker i tillegg frem satsingen på lærlinger. Aktivitetsnivået ser ut til å være på riktig vei.



