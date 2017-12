Ekle, slimete – og nyttige

De fleste synes maneter er ekle og slimete skapninger, og noen av dem er til og med giftige og brenner oss. Men NTNU og SINTEF Ocean deltar nå i et europeisk forskningsprosjekt som skal utforske bruk av maneter som biomasse for å utvikle nye produkter – deriblant et filter for å fange mikroplast fra husholdningsprodukter i vannrenseanlegg.

De siste årene har det vært en oppblomstring av maneter i økende grad over hele verden, samtidig som globale klimaendringer og menneskelig påvirkning på det marine økosystemet har ført til færre fisk i havet. Dette er ikke bare en pest og plage, men kan også være farlig for mennesker, skriver SINTEF Ocean i en artikkel på sine nettsider.

Artikkelen forteller om det tyske forskningsprosjektet Golelly forskningsinstituttet som foregår ved GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research. Prosjektet har som mål å bidra til en endring av oppfatningen av maneter ved å bruke biomassen som en kilde til produksjon av et filter for å fange mikroplast i vannrenseanlegg, gjødsel for jordbruket og fiskefôr for oppdrettsnæringen blant annet. EU har nylig bevilget prosjektet 6 millioner euro over 4 år.

