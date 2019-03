Fullt hus på Lofotfishing 2019

Også for årets Lofotfishing har det vært stor interesse, og messesjef Arne Walter Mørch forteller at allerede da Nor-Fishing i Trondheim stengte dørene i august i fjor var det nesten helt fullt i messehallen i Kabelvåg. Som vanlig arrangeres Lofotfishing i Kong Øysteins hall i Kabelvåg, og den finner sted siste helga i mars.



Mørch kan også fortelle at det som vanlig er ventet stort publikumsinnrykk:



– Messa arrangeres jo når Lofotfisket går mot slutten, og mange velger å ta en tur innom oss, sier han. Sist messa ble arrangert, i 2017, besøkte over 4000 gjester arrangementet, og det er ingen grunn til å vente færre denne gangen.



Ikke minst gode tider både i fiskerinæringen og i serviceindustrien gjenspeiles i interessen.



TRANGT OM PLASSEN

Lofotfishing ble arrangert første gang i 1999, og siden har den funnet sted annethvert år. Stedet er Kong Øysteins hall med en tilstøtende håndballhall, og de to hallene gir til sammen omkring 5000 kvadratmeter plass.



– Og pågangen har vært stor, vi har hatt venteliste, men regner med at vi skal klare å få plass til noe over 140 utstillere denne gangen, forteller Mørch.



