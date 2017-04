Går riktig vei for skipsverftene

Det er liten tvil om at det går riktig vei for skipsverftene – i alle fall mange av dem. Det vil jo si at de som har konsentrert seg om fiskeri og havbruk så langt ikke har merket problemene i kjølvannet av at oljeprisene falt på samme måte som de som først og fremst bygget for offshoremarkedet. Det som imponerer mest, er imidlertid den evnene mange av disse har vist til å finne andre området med nye kontrakter.

For eksempel har de store verftsgruppene; Vard, Ulstein og Kleven, alle klart å sikre seg spennende ordrer. Og mens det for eksempel var off-

shorerederiene som dominerte kundelistene frem til 2014, er de nå helt borte. Om man også tar med siste del av 2016 finner vi nye hurtigruteskip, passasjerferjer, vanlige bilferjer, serviceskip for vindkraftproduksjon offshore, for å nevne noe.



