Kokken må trene på brannslukking

Annethvert år stiller offshorearbeider Winnie van Velzen på repetisjonskurs for å slukke flammer på et helikopterdekk.

– Når vi kjenner rollen og føler oss trygge på den funksjonen vi skal ha i beredskaps- eller krisestiuasjon, går det fint, sier van Velzen, som har sin faste jobb som kokk hos Statoil på Gudrun-plattformen i Nordsjøen.

– Vi er så få fast ansatte på Gudrun-plattformen (42 per skift) at hver enkelt må ha flere funksjoner, både i det daglige arbeidet og i beredskapsplanen. Men dette gjør jo samtidig at arbeidsdagen blir mer variert og utfordrende, sier van Velzen, som ved siden av å være kokk også har ansvar for klarering av passasjerer som kommer eller reiser fra helidekket. Les hele saken i Maritimt Magasin nr. 06-2017, i salg fra 12. juni.

