Leverandørene tror på fremtiden

I Maritimt Magasin har vi lenge hatt egne temautgaver dedikert til ulike deler av den maritime næringen. Med utgave nr. 06-2018, i salg fra 28. mai, rettes fokuset på “Maritime tjenester”.

– Hvorfor dette nye temaet i Maritimt Magasin? vi spør ansvarlig redaktør Asbjørg Giske.

– Maritime tjenester kan romme så mangt. Skipsdesignere, bank-, forsikrings og finansinstitusjoner, konsulentvirksomheter, klasseringsselskaper, havner, med mange flere. Alle er med på å skape det maritime Norge, på ulike måter. Vi har hatt som ønske å presentere noe av dette store spennet. Derfor kontaktet vi flere bedrifter og organisasjoner som er tjenesteytere til maritim næring, sier Giske

HAR TRO PÅ FREMTIDEN

Som du kan lese i nyeste utgave av Maritimt Magasin, har de fleste av dem et positivt syn på fremtiden for den maritime bransjen i Norge. Når så mange leverandører av ulike tjenester til det maritime sier mye av det samme, må vi tro at det er gode nyheter for oss alle. Mye av grunnlaget for Norges nasjonale rikdom finner man som kjent i de havbaserte næringene.

Vi kommer tilbake med samme tema også neste år, så leverandører av tjenester til de maritime næringene er velkommen til å ta kontakt.





