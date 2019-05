Nor-Shipping 2019 starter 4. juni

Lillestrøm: Når verdens shippingbransje samles i Oslo og på Lillestrøm 4.-7. juni har lederen for Nor-Shipping, Per Martin Tanggaard, satt et ambisiøst mål – nemlig å være en arena for bærekraftige løsninger for havet. Og med et forventet deltakerantall på over 30.000 personer vil han stå i ledelsen for et forum med absolutt tyngde og påvirkningskraft.



Og stikkordet for å få med hele shippingverdenen på den nødvendige, grønne omstillingen er samarbeid. – Vi prøver på å samle absolutt alle som har med shipping å gjøre – rederne og de som bygger skip, naturligvis, men også politikere, organisasjoner, gründere, startups, lasteeiere og de som finansierer og forsikrer skip, er budskapet hans.



Sammen med SMM i Hamburg, som Nor-Shipping alternerer med annethvert år, kan nok arrangementet på Lillestrøm kalles shippingnæringens festuke – med et mangfold av konferanser, møter, seminarer og festlige tilstelninger i tillegg til den store utstillingen som fyller et areal på 21.000 kvadratmeter i de store utstillingshallene.



Her er det ventet omkring 15.500 besøkende til selve utstillingen, og med konferanser etc. passerer nok deltakerantallet 30.000 med god margin.

Av disse er 750 påmeldt til åpningskonferansen alene, mens det er ventet omkring 2500 deltakere til den tradisjonelle grillfesten. Som også i år arrangeres på DNV GLs område på Høvik.



