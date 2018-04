Norske verft inn i nye markeder

Maritimt Magasin har snakket med norske verft om hvordan året 2018 ser ut for deres del. Ikke overraskende for de fleste, er det få offshorerelaterte fartøy i ordrebøkene. Fiske, havbruk og cruise er den nye vinen.

Trenden fra de siste årene ser ut til å holde frem. Til og med 2014 var det offshore som var i fokus hos mange, mens det de siste årene har blitt et mer mangefasettert bilde. Blant annet har miljøferjer, ulike typer cruiseskip, forskings- og ekspedisjonsfartøy og fiskerirelaterte båter blitt viktigere.



Mellom 15. februar og 9. mars gikk vi direkte til kildene, og hentet inn informasjon fra norske verft. Spørsmålene gikk blant annet på ordresituasjon, arbeidsstokk og utsikten til nye ordrer og andre oppdrag. Ikke alle hadde anledning til å svare. Det er forståelig, all den tid det jobbes hardt på verft over det ganske land, enten med å få inn nye kontrakter, ferdigstilling av fartøy eller begge deler. I Maritimt Magasin nr. 04-2018, i salg fra 9. april, får du muligheten til å lese om hvordan dagens situasjon er hos 26 norske verft.





