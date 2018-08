Oljeindustrien nær friskmelding

– Me ventar om lag 1200 utstillarar til årets ONS. Utstillinga blir dermed like stor som tidlegare. Men me merkar at nokre utstillarar treng litt meir tid til å bestemma seg for deltaking denne gongen.Det er ONS-general, Leif Johan Sevland, som seier dette. Han lovar eit arrangement i Stavanger mellom 27. og 30. august som blir minst like innhaldsrikt og stort som for to år sidan.Nytt i år Nytt av året for utstillarane er ei tilrettelagt scene i hall nummer fire kor einskilde firma, små og mellomstore, får høve til å framføra korte presentasjonar av sine produkt og sin teknologi. Dei mange teknisk interesserte får dessutan eit rikt tilbod gjennom det tettpakka programmet av såkalla tekniske sesjonar under ONS-veka, kor det i alt skal haldast 170 presentasjonar eller foredrag fordelt på 27 ulike temaseminar eller sesjonar. Digitalisering blir i år eit gjennomgangstema. 22 av sesjonane handlar om ny teknologi i petroleumssektoren. Men i tillegg kjem fem sesjonar om nye mogelegheiter for offshoreserviceindustrien, til dømes innan havbruk.