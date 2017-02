Rigger på billigsalg

Skipavika: Et mektig, men trist syn. Foran oss ligger seks gigantiske flyterigger og ett boreskip, selve symbolet på krisen innen olje- og gassnæringen. Verdier for titalls milliarder kroner ligger uvirksomme og ruster, ingen har bruk for disse boremaskinene som tidligere ga jobb for flere tusen arbeidere og som har skaffet både Norge og andre land rundt nordsjøbassenget enorme inntekter.

Da markedet var på det heteste for rundt tre år siden ble de mest moderne flyteriggene leid ut til en dagrate på over 600.000 dollar. De siste kontraktene som er gjort har dagrater på 165.000 dollar, nesten er fjerdedel av toppnivået. Les hele saken i Maritimt Magasin nr. 02-2017, i salg fra 20. februar.





Bladet distribueres gjennom Bladcentralen i Norge og Interpress i Sverige. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!



Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.