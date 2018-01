Salthammer Båtbyggeri satser på nybygg

Først ombygginger og forlengelser, så nybygg, så seksjonsbygging, og nå nybygg igjen i tillegg til seksjoner. Et av Norges eldste verft, Salthammer Båtbyggeri AS, har hatt evne til omstilling i skiftende tider gjennom over 120 år.

– Det var vel litt mindre aktivitet på verftene for tre-fire år siden som et resultat av nedgangen innen oljesektoren, som gjorde at vi begynte å se på nybygg igjen etter en pause siden starten på 1970-tallet, forteller daglig leder Ove Amdam i Salthammer på Vestnes i Romsdal. – Vi fant ut at servicebåter til oppdrettsnæringen på en størrelse inntil 30 meter var en passelig nisje for oss ved siden av byggingen av seksjoner for andre verft.

