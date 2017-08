Sekkingstad utvikler nytt slaktekonsept

Sekkingstad AS med hovedkontor på Sotra utenfor Bergen lanserer nå et helt nytt slaktekonsept for laks og ørret og bygger en stor slaktebåt i Spania. Opplegget er at båten skal hente fisken ved merdkanten, slakte den om bord og transportere den til foredlingsanlegg i Danmark.

Konseptet har fått navnet Hav Line, og i følge en pressemelding fra selskapet vil det videreutvikle Sekkingstad sin sterke posisjon i markedet ved at deler av aktiviteten flyttes fra tradisjonell slakting på land, til om bordproduksjon i båt.

