Suksessfusjon for Optimar, Stette og Seaside

Fusjonen mellom tre ledende aktører innen prosesseringsutstyr for fisk har vært en suksess. Før fusjonen i 2014/2015 hadde Optimar, Stette og Seaside en omsetning på rundt 500 millioner kroner til sammen. I 2017 var omsetningen doblet til en milliard kroner.

– Vi har utviklet oss sammen og blitt lokomotivet innen fiskeprosessering. Nå kan vi ta store og avanserte prosjekter som vi hver for oss var for små til, forteller executive vice president sales and marketing i Optimar, Asbjørn Solevågseide.

Og han tror den sterke veksten vil fortsette. Ordreinngangen er god fra flere ulike markedssegment samtidig som nye Optimar stadig lanserer nye produkt.

– Litt av styrken vår er at vi setter sammen både egne og andre sine produkt med avanserte styringssystemer og tilbyr komplette fabrikkløsninger både om bord i fartøy og på landanlegg, legger Solevågseide til.

Når markedsrådgiver Mariann Blø Dalseth skal legge fram en oversikt over inngåtte kontrakter de siste månedene blir lista lang.

