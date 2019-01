Ti prosent hos Brunvoll er lærlinger

Molde: – Lærlingeordningen har alltid vært en viktig del av rekrutteringen hos oss. Nå er nesten ti prosent av de ansatte lærlinger, og slik har det vært de siste årene.



Dette sier konserndirektør HR og kommunikasjon hos Brunvoll AS, Marthe Outzen. Hun legger til at så langt tilbake som bedriften har statistikk over antall lærlinger, siden 1968, har 229 personer arbeidet i Molde-bedriften som lærlinger. Hele 81 av disse er fortsatt ansatt i ulike stillinger.



FÅ JENTER

– I år har vi 25 lærlinger av totalt 282 ansatte, forteller hun. Av disse er åtte såkalte YSK-lærlinger som går et fireårig løp der de både får en allmenn studiekompetanse og et fagbrev. Av de 25 lærlingene vi har i hus er det tre jenter, av disse to på sveis. Vi har bare 12 prosent jenter i bedriften totalt og enda færre i produksjonen, så vi ønsker oss flere.



Hos Brunvoll ser de på det å ta inn lærlinger både som viktig for å sikre egen fagkompetanse, men også som et samfunnsansvar siden de er en stor industribedrift i lokalmiljøet.



– Vi tar inn flere lærlinger enn vi har behov for selv. Noen ønsker mer utdanning og velger å gå videre på skole etter fullført læretid, går inn i militæret eller får seg jobb i andre bedrifter. Ofte opplever vi at de som ikke får seg jobb hos oss rett etter at læretiden er over kommer tilbake etter noen år, sier Marthe Outzen.



