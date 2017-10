Utstyrsleverandørene trenger flere folk igjen

Det er oppmuntrende tilbakemeldinger fra svært mange av de utstyrsleverandørene som har gitt tilbakemelding til Maritimt Magasins årlige spørrerunde om situasjonen i næringen.

Forsvinnende få av de som har svart kan fortelle om permitteringer, og de få som har måttet gå til dette sier også at de regner med at dette bare er for en kort tid. På den annen side er det overraskende mange som forteller at de enten har ansatt nye medarbeidere den siste tiden, eller at de er i ferd med å skaffe seg mer arbeidskraft.

En annen trend er at også denne bransjen er dyktig på omstilling. Etter tilbakeslaget for offshore og olje/gass har mange funnet seg nye områder for satsing, både fiskeri, havbruk og cruise kan nevnes. Men offshore gir fortatt beskjeftigelse og god butikk for mange, og det kan registreres at den verste pessimismen på dette området er i ferd med å dempe seg, selv om den ikke her helt borte.

I alle fall er den gjennomgående tendensen i svarene der vi har spurt om hvordan de ser på fremtidsutsiktene at det er gode utsikter, både for bransjen og for egen bedrift. Hva leverandørene svarte kan du lese i Maritimt Magasin nr. 10-2017, i salg fra 16. oktober.

