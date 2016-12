Brasilkontrakt for Havyard

Havyard 843. Illustrasjon: Gunnar FlusundDet perfekt tilpassede designet gjør at skipet kan bygges til en langt lavere pris enn det som i senere tid har blitt levert fra brasilianske verft, og Havyard har nå solgt designet til ankerhåndterer nummer fem og seks til brasilianske CBO, går det frem av en pressemelding.Høsten 2014 skrev Havyard kontrakt på fire Havyard 843-design med Grupo CBO, som både er verftseier og det største offshorerederiet i Brasil. CBO hadde avtale med Petrobras og visste at de skulle ha seks båter. Nå bestiller CBO Havyard-design også til de to siste. Over nyttår blir det første skipet til CBO med Havyard-design sjøsatt, og erfaringene fra byggeperioden i tillegg til forventninger til designet gjør at hele rekken av de seks nye ankerhåndteringsskipene nå blir med Havyard-design.– Dette er en anerkjennelse for oss og vi gleder oss over at Havyard er valgt også for disse skipene, sier salgsansvarlig for Brasil i Havyard, Kjell Peder Overvåg.Han peker på at det er flere årsaker til at Havyard kunne dra i land denne kontrakten. Det handler om selve designet, funksjonalitet, byggeunderlag og godt samarbeidsklima.– Vi har sammen med rederiet funnet gode løsninger fremfor å se problemer.Teamet som samarbeider om de nye designene. Fra venstre: Stig Magne Espeseth – Executive Vice President Havyard Design & Solutions (HDS), Alfredo Naslausky – Director Grupo CBO, Kjell-Peder Overvåg – General Manager Havyard South America, Marcelo Martins – Director Aliança Shipyard og Gisle Vinjevoll Thrane – Senior Vice President Sales HDS. Bak f.v.: Arve Helsem Leine – Design Manager HDS, Jan Magne Gøksøyr – Project Manager HDS, Luis Padilha – Technical manager CBO og Alexandre Fernandes – Technical manager Aliança Shipyard. Foto HavyardArbeidshestOg så handler det om pris. Ankerhåndtering på store dyp krever andre metoder og andre verktøy. Dette har Havyard etterkommet med mellom annet bredere dekk. Men i et perfekt kompromiss og samspill med hva båten skal brukes til.– Vi har skapt en bruksbåt, en skikkelig arbeidshest nøye tilpasset slik at den kan løse de aller fleste oppgaver. Og slik har vi også designet en svært kostnadseffektiv båt, sier Overvåg.Havyard Design & Solutions står for utvikling av skipsdesignet og integrasjon og koordinering av utstyrspakkene. Kontrakten gjelder også leveranser fra andre forretningsområder i Havyard Group som Havyard IAS (integrert automasjon- og alarmanlegg), Power Management System og navigasjons- og kommunikasjonsutstyr fra Havyard Power &Systems.For Havyard Group har kontrakten en verdi på over NOK 80 000 000,- kroner og betyr arbeid til prosjekt-, innkjøps- og designavdelingen.