Brunvoll kjøper Scana Propulsion

Scana Propulsion AS sine lokaler i Volda.Foto: John Inge VikanIncus Investor ASA signerte mandag kveld den 19. desember en avtale med Brunvoll AS om salg av aksjene i Scana Propulsion AS, går det frem av en børsmelding.Transaksjonen består av Scana Propulsion AS og selskapene Scana Volda AS og Scana Mar-El AS i Norge samt flere mindre datterselskap i USA og Asia. Scana Volda AS ble kjøpt av Incus Investor i 1998 og Scana Mar-El AS ble kjøpt i 1996. Scana Volda og Scana Mar-El ble sammen med utenlandske datterselskap etablert som konsernet Scana Propulsion i 2012.Scana Propulsion hadde i 2015 en omsetning på 318 mnok og et negativt resultatfør skatt på ca 1 million kroner.Salgssummen er 84 millioner kroner basert på enterprice value (EV), basert på en kontant og gjeldfri balanse. Salget forventes å gi en regnskapsmessig gevinst på ca. 46 millioner kroner for Incus Investor.Salget er en del av Incus Investors løpende strategi om å utvikle aksjonærverdier gjennom aktivt eierskap, og kjøp og salg av virksomheter sier Bjørn Torkildsen, CEO i Incus Investor.Gjennomføringstidspunkt forventes å være 15. mars 2017 og forutsettergodkjennelse av konkurransetilsynet.Det er i tillegg inngått en avtale om et potensielt fremtidig salg av eiendoms-selskapet Scana Eiendom Volda AS etter nærmere vilkår.Samtidig har Incus, basert på ovenstående, inngått avtale med banksyndikatet om at eksisterende finansieringsavtale forlenges med 12 måneder til juni 2019.