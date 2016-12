Heder og utmerkelse til Roy Reite

Roy Reite. Foto: Runar AndersenOffshore Support Journal, et britisk magasin og arrangør av konferanser for offshore service sektoren, har utnevnt VARDs konsernsjef Roy Reite til vinner av utmerkelsen «Industry Leader» blant 50 nominerte industriledere fra hele verden.I begrunnelsen, skriver redaktør David Foxwell i Offshore Support Journal blant annet:“In a downturn, everyone wants to diversify. Some companies manage to do so better than others. VARD, where Roy Reite has been CEO for a number of years, used to obtain most of its business from the offshore vessel market, but since that market slumped it has had to diversify. Led by Mr Reite it has done so more quickly and more effectively than many other yards.With strong support from the company’s main shareholder, Fincantieri, Mr Reite and his management team have quickly come to terms with the downturn and struck out in new directions”.I publikasjonen «OSJ Industry Leaders» presenteres 50 industriledere fra ulike selskaper som opererer i offshore sektoren. Reite vil få overrekt utmerkelsen under OSJ sin konferanse i London i februar 2017, heter det i en pressemelding.«Dette var en svært gledelig overraskelse. Jeg gir all honnør til våre omstillingsdyktige medarbeidere i VARD. I fellesskap har vi utviklet en bred portefølje av fartøy og løsninger som har gitt oss nye muligheter inn i nye markeder. Jeg setter pris på oppmerksomheten, og er ydmyk når jeg ser rekken av dyktige industriledere som hver dag gjennom mange år har lagt ned en enorm innsats sammen med sine team. Mange av disse har vi hatt et godt og verdiskapende samarbeid med i en årrekke», er uttalelsen fra Roy Reite i pressemeldingen.