Marine Harvest med ny fraktebåt for fisk

Illustrasjon av den nye båten.Kleven Myklebust verft skal bygge en ny slaktebåt for Marine Harvest. Båten gjør det mulig å bruke en skånsom avlivningsløsning fra Baader Norge til sin nye slaktebåt. Prosjektet er også støttet av Innovasjon Norge.Kontraktør av den nye båten er DESS Aquaculture Shipping, et selskap som er deleid av Marine Harvest. Den 59,2 meter lange og 13,6 meter brede båten skal leveres fra Kleven Myklebust verft i mars 2018, heter det i en pressemeldingBåten leveres med et såkalt «Stun & bleed-anlegg» der fisken effektivt blir avlivet og klargjort for videre prosessering så å si ved merdkanten. Anlegget og teknologien er det Baader Norge som står bak, og Marine Harvest har valgt denne løsningen på bakgrunn av erfaringer med tilsvarende anlegg på en annen båt.Det er mange fordeler med teknologien, ikke minst når det gjelder dyrevelferden i slakteprosessen:– Dette er en human avlivningsform som skjer raskt og effektivt. Teknologien kombineres også med høy slaktekapasitet, sier Daglig leder i Baader Norge, Andrè Akse.– «Stun & bleed» er svært godt egnet for å håndtere laks rett fra merd eller fra holdetank. Laksen er sprek og søker derfor naturlig mot strømmen som kommer fra innføringskanalene til selve maskinen. Når laksen selv har svømt inn i en kanal, er prosessen rask og effektiv. Fiskens størrelse måles slik at slaget og deretter kuttet settes korrekt for hver fisk for å sikre mest mulig skånsom behandling. Våre kunder har fått svært gode tilbakemeldinger på prosessen fra ledende aktører i europeisk dagligvarehandel, sier Akse.Swim in systemet.– Stressnivået til dyr ved slakting påvirker kvaliteten til produktet. Ved denne formen for avlivning, så blir stressnivået holdt svært lavt. Dette har sammenheng med at selve prosessen er rask, og fisken underveis følger naturlige instinkter og adferdsmønstre, forteller Andrè Akse.Konsernsjef Ståle Rasmussen i Kleven ser fram til å kunne starte byggingen av slaktebåten som er en ny type fartøy for selskapet:– Det er mye spennende utviklingsarbeid som skjer innen oppdrettsnæringen, og dette er et marked vi ønsker å være i. Dette fartøyet passer godt inn i vår profil og byggeprogrammet vårt ved Myklebust Verft, sier han.Det er Salt Ship design på Stord som har tegnet båten for Marine Harvest. I november 2017 skal Baader Norge levere sitt anlegg som er et 24 kanalers anlegg. Dette har en en samlet kapasitet på 300 fisk i minuttet, noe som er høyt på slike anlegg. Båten skal kunne frakte 400 tonn fisk, og med anlegget til en verdi av 20 millioner kroner kan båten laste 100 tonn i timen med ferdig utblødd fisk.