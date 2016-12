Ni nye fra Norsafe

Ni slike båter skal leveres til den svenske kystvakten. Foto: Norsafe

Norsafe har skrevet under enda en ny kontrakt med den svenske kystvalgen (KVB) om levering av ny nye båter av typen Magnum750 MKII. Båtene er spesialutviklet i nært samarbeid med kystvakten, og er en fortsettelse av syv båter som ble levert i løpet av 2015 og 2015.Det er vanskelig å tenke seg en bedre julegave enn dette, sier Kjell Sørensen, som leder dette forretningsområdet hos Norsafe. Han mener at dette viser at Norsafe er anerkjent som en kvalitetsleverandør av spesialiserte fartøy. De nye båtene blir levert i løpet av 2017.Norsafe har hatt et langvarig og fruktbart samarbeid med den svenske kystvakten. Gjennom dette samarbeidet har Norsafe utviklet en hurtig redningsbåt som også tilfredsstiller KBVs operasjonelle krav.Ordren er viktig for Norsafe, og bekreftet at det arbeidet selskapet har lagt ned de siste årene innen området militære og profesjonelle båter.Norsafe har hovedkontor i Arendal, og siden starten i 1903 har man produsert over 28.000 båter. Selskapet arbeider over hele verden.