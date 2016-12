Nytt nummer i salg nr. 12 2016

POLITIKK:

Nytt og spennende år

Klimautfordringer

Uten bemanning

Bedre finansiering

Ei klimavennleg fiskerinæring

Fremtidens forsvar

MARITIMT:

Forskningssenter for sjøsikkerhet

Øker godsrutene til Belgia

Se torsken...

Vil sikre lønnsom produksjon i Norge

TIPS OM BØKER:

Legendariske linjer

Eventyret om cruisefart

VERFTSKONFERANSEN:

Verdensøkonomien går fremover – men langsomt

Omstilling i krevende marked

Klart behov for toppindustrisenter

Skole med egen modelltank

OTD:

Messe for en bransje i krise

Riktig kompetanse gir økt sikkerhet

Nytt program kutter kostnader

Ikke søppel, men råvarer

Lang kø for friskt vann

Statoil-muligheter for Hydra Pipe

Fotoglimt

SHIPPING:

Havner uten mennesker?

Ny skipslinje nordover

Kan kutte 300.000 lastebilturer

FISKERI:

Snøkrabbefeber i barentshavet



4

5

5

5

6

8



10

12

14

16



18

18



20

22

24

25



26

28

29

30

30

32

34



38

40

42



44







DMF:

Rekorder for Danish Maritime Fair

900 hyllemeter om gamle ferjer

Skaper atmosfære om bord

Oppsving for PJ Diesel

Satser på bølgekraft

Med Harding inn i Palfinger

Fotoglimt

CRUISE:

Fransk eleganse fra Sunnmøre

MARITIMT MAGASIN PÅ REISE:

Busstur på Donau

ARBEIDSLIV:

Maritim digitalisering

Waage Basili leder nytt seismikkselskap

Ny daglig leder i Folla

HAV OG HAVN:

Ferjekontrakt for NES

Fremtidens havbruksbåter

Ulstein skal bygge yacht

Ny kontrakt til Grovfjord

Nytt og flott for Kystverket

Stopp for loddefiske andre år på rad

Ny kontrakt til Larsnes Mek

Myklebust Verft bygger hybridferjer

Brødr. Hukkelberg med ny kontrakt

Damens nye cruisekonsept

LITT OM MYE:

ÅRSREVYEN 2016:

Fartøy levert fra norske verft

ORDRE LISTER:

Ordreliste for norske rederi

Ordreliste for cruiserederi

Ordreliste for norske verft

DET MARITIME ÅRET:

Fortsatt mørke skyer ...men også lysglimt

Statistikker

Mye vil bli annerledes etter offshorekrisen