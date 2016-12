Redusert godstransport på sjøen

Mindre gods fraktes sjøveien i Norge, til tross for politiske målsettinger om det motsatte.Illustrasjonsfoto: ShutterstockTil tross for uttalte politiske målsettinger og aktivt arbeid fra ulike hold: I tredje kvartal gikk godstransporten langs kysten tilbake, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.Ifølge byrået ble det i løpet av 3. kvartal 2016 transportert 44,5 millioner tonn gods til eller fra de største norske havnene. Dette var 4,9 millioner, eller nesten 10 prosent mindre enn i 3. kvartal 2015.Gjennomgående nedgangTransport av gods sjøveien hadde en nedgang eller var om lag uendret for de fleste lastetypene i 3. kvartal 2016 sammenlignet med samme periode i 2015. Totalt sett ble våtbulk-transporten redusert med19 prosent til 19,5 millioner.De større våtbulkhavnene som Tønsberg, Karmsund og Sør-Varanger, Kirkenes havn hadde alle en nedgang. Ved landets største våtbulkhavn, Bergen og omland havnevesen, var våtbulk-transporten uforandret.Transporten av tørrbulk var om lag uendret på landsnivå, men i Narvik som er størst på transport av tørrbulk, hovedsakelig malm, gikk transporten opp 17 prosent fra 3. kvartal 2015, mens den i Sør- Varanger, Kirkenes havn gikk tilsvarende ned i antall tonn transportert grunnet opphør av malmproduksjon.Containertransporten fallerDet ble fraktet 1,4 millioner tonn gods i containere i 3. kvartal 2016. Dette var en nedgang på 2,8 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. Totalt ble det fraktet 174 000 containere med og uten last, 20 000 færre enn i samme periode året før. Gjennomsnittlig godsmengde pr container har økt med 1,5 tonn til 13,4 tonn. Oslo, Larvik og Kristiansand er de største containerhavnene, og der ble det fraktet i alt 601 000 tonn gods og 74 500 containere.Færre passasjererI alt reiste 2,3 millioner passasjerer med utlandsfergene i 3. kvartal 2016. Det er 42 000, eller 1,8 prosent, færre passasjerer enn i samme kvartal 2015. Frakt av personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner og busser med fergene til og fra utlandet var om lag uendret.I løpet av 3. kvartal 2016 reiste nesten 145 700 passasjerer med Hurtigruten, en nedgang på 0,7 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2015. I juli og september gikk antall reisende ned med 3 400, eller 3,5 prosent, mens det i august var en økning på 2 400 passasjerer, 4,7 prosent.