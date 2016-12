Tre nye ferger til Fjord 1 fra Havyard

Tre ferger skal bygges ved Havyard Ship Technology i Leirvik. Den første fergen skal leveres i midten av mai 2018. Illustrasjon: Multi MaritimeHavyard Ship Technology i Leirvik skal bygge tre nye elektriske ferger til Fjord 1, går det frem av en pressemelding. Multi Maritime i Førde står for designen ogArbeidet med fergene starter umiddelbart, og den første ferga skal leveres i midten av mai 2018. De to siste skal være klare mot slutten av 2018. Skrogbyggingen blir satt ut, og det første skroget vil være klart for utrustning i Leirvik mot slutten av 2017. Kontrakten har en verdi på rett under en halv milliard kroner.– Det er svært gledelig at Fjord1 har valgt Havyard Ship Technology til dette oppdraget. Kontrakten viser at vi er konkurransedyktige i særdeles sterk konkurranse med både norske og utenlandske verft. Vi håper og tror at dette bare er starten på et langt og godt forhold til Fjord1, sier salgsdirektør ved Havyard Ship Technology, Lars Conradi Andersen.OmstillingFor Havyard er kontraktene viktige, og viser at grepene som er gjort for å omstille verftet bærer frukter. De siste årene har verftet gått inn i en rekke nye segment som fisk, fornybar energi og nå transport.– For oss betyr disse kontraktene mye da de sikrer god sysselsetting i 2018. Vår dyktige arbeidsstokk har vist stor evne til omstilling, og det er ekstra gledelig å kunne slippe denne nyheten rett før jul. Markedet er i bedring, og vi håper å kunne slippe flere positive nyheter i tiden fremover, sier Conradi Andersen.Grønt i Fjord1Fjord1 holder frem med å sette standarden i det grønne skiftet i fergenæringen. Frem til 2020 skal Fjord1 sette i gang drift i ni samband der miljøvennlig teknologi er viktig. To av fergene som skal bygges ved Havyard Ship Technology skal inn på Brekstad-Valset, der Fjord1 tar over som operatør i 2019, og den tredje skal gå mellom Husavik og Sandvikvåg i Hordaland.– Vi er særs godt fornøyde med å inngå et samarbeid med et norsk verft som er konkurransedyktige på innovasjon, kvalitet og pris. Det er spesielt hyggelig at verftet holder til i Sogn og Fjordane. Kontrakten viser at vi vil være flere aktører i fylket som spiller en verdensledende rolle i det grønne skiftet i maritim næring, sier Andrè Høyset, konstituert administrerende direktør i Fjord1.Salgsdirektør ved Havyard Ship Technology, Lars Conradi Andersen, og Arild Austrheim, maritim teknisk direktør i Fjord1 signerer kontrakt om tre el-ferger, og Fjord1 er særdeles godt fornøyde med å inngå samarbeid med et norsk verft som er konkurransedyktige på innovasjon, kvalitet og pris.Ledende posisjonFergen er designet og utviklet av Multi Maritime som har levert nær 120 egne skipsdesign, derav over seksti bil- og passasjerferger. Dei nye fergene blir nummer sytten, atten og nitten i rekken av MM-design til Fjord1. Administrerende direktør i Multi Maritime, Gjermund Johannessen, er glad for at samarbeidet med Fjord1 fortsetter og ser fram til å starte samarbeidet med Havyard.– Vi setter stor pris på at Fjord1 har valgt våre nyutviklede og ledende tekniske løsninger for de tre miljøvennlige fergene som nå skal bygges. Med kontrakten på de tre nybyggene bekrefter vi vår posisjon som den desiderte leder av miljøvennlige og energieffektive fergedesign. Flere års satsing på miljøteknologi har nå resultert i at vi har mer enn ti helelektriske og laddbare hybridferger under bygging på flere ulike verft. Det gjør oss ekstra stolte av hjemfylket når vi denne gangen kan samarbeide med både rederi og verft fra Sogn og Fjordane.