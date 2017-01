Brødrene Dahl med viktig eksportkontrakt

Island Navigator er under bygging ved Kawasaki Heavy Industries. Illustrasjon: Rolls-Royce.På tampen av 2016 signerte Brødrene Dahl Marine en viktig eksportkontrakt med Kawasaki Heavy Industries i Japan.– I et krevende norsk marked er det helt avgjørende å øke eksporten, sier Rune Misund, daglig leder av Brødrene Dahl Marine, og legger til: – Det er veldig tilfredsstillende å vinne kontrakter når konkurransen er så tøff.Brødrene Dahl har jobbet i mange år for å sikre seg kontrakten med Kawasaki Heavy Industries. Dette er den andre større kontrakten Brødrene Dahl Marine har sikret seg i Japan. Vi er nå i sluttfasen på levering av rør og ventiler til 4 skip som er under bygging ved Niigata Shipbuilding & Repair Inc.– Rør og ventiler er relativt standardiserte produkter. Vi må differensieres oss på andre faktorer, forklarer Misund. Brødrene Dahl har høy kompetanse på prosjektering og planlegging, og bruker dette aktivt i sine salgsprosesser.– Vi jobber tett med verft og skipsdesignerne fra begynnelsen av prosessen, og hjelper dem å finne de beste løsningene. Verdien med å bruke Brødrene Dahl ligger ikke bare i rør og ventiler av høyeste kvalitet, men også i tilgang til den tekniske spisskompetansen som gir de beste løsningene, forklarer Misund. – Uten dette ville det vært vanskelig å vinne kontrakter på andre siden av jorda.Det er ingen hemmelighet at hjemmemarkedet for Brødrene Dahl Marine er krevende. – Vi har merket godt at aktiviteten i Norge har vært lavere i 2016. Vi forventer at dette fortsetter ut i 2017, men ser at ting kan lysne mot slutten av 2017, mener Misund. I mellomtiden satser Brødrene Dahl for fullt i det globale markedet.– Vår ambisjon er å vokse videre, og da er det utenfor Norge veksten må komme. Gjennom avdelingene i Romania og Vietnam kan vi ta forretningsmodellen vår til nye markeder. Vi skal være tett på kundene som gode rådgivere i hele prosessen, levere de beste produktene med den korteste leveringstiden og til riktig pris, avslutter Misund.Brødrene Dahl AS arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VA, industri, marine, olje og gass, vannkraft og samferdsel. Konsernet har 1500 medarbeidere og en omsetning på over 6 milliarder kroner.Brødrene Dahl driver virksomhet på 72 steder i Norge og har flere datterselskaper og eksportvirksomhet. Selskapet er en del av det franske industrikonsernet Saint-Gobain.