Farstad-Siem avtalen strandet

Usikker fremtid for Farstad Shipping. Foto: Kurt W. Vadset.Den finansielle restruktureringen av Farstad Shipping som ble støttet av Siem Oil Service Invest Limited (SOSI), kom ikke i mål, går det frem av en børsmelding. Det lyktes ikke finne en løsning som var akseptabel for alle de berørte kreditorene i Farstad Shipping.Farstad og SOSI har derfor avsluttet arbeidet med å finne en finansiell løsning og Farstad må derfor se seg om etter andre alternativer for selskapets finansielle restrukturering, går det frem av meldingen. Farstad vil søke andre løsninger i samarbeid med sine viktigste finansielle kreditorer.Farstad og et flertall av dets datterselskapet vil fortsette den midlertidige avtalen om gjeldslettelser. Det gjelder også selskapets stand-still avtale som går ut 31. januar 2017.Farstad Shipping gruppen vil fortsette driften av selskapet som før og vil betale sine leverandører til rett tid.Selskapet gir på næværende tidspunkt ikke ytterligere kommentarer, skriver de i børsmeldingen.