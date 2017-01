Fortsetter samarbeidet

Morten Hatledal. Arkivfoto.– Avtalen viser at den maritime klynge (Blue Maritime Cluster) fungerer, sier Hydra Pipe-direktør Morten Hatledal i en pressemelding.Rett før jul inngikk Hydra Pipe og Kleven-konsernet en ny og forlenget rammeavtale, som gjør Hydra Pipe til Klevens hovedleverandør innen rør, koblinger, slanger, klammer, ventiler, etc, for høytrykk- og lavtrykkssystemer. Kleven-konsernet valgte dermed å videreføre sitt tette samarbeid med Hydra Pipe, som har vært konsernets faste leverandør siden 2011.Rammeavtalen gjelder for de neste to årene, og administrerende direktør Morten Hatledal i Hydra Pipe er veldig glad for avtalen, som sikrer Hydra Pipes posisjon i markedet.