Havyard kansellerer kontrakt

Havyard 833 WE.Selskapet varsler også at de vil kreve erstatning for tap og videre forsøke å oppnå dekningssalg for fartøyet.2.desember 2015 meldte Havyard at det var inngått avtale med bestilleren av bygg 126, et Havyard 833 WE plattform forsyningsskip, om utsettelse av leveringen av skipet fra mars 2016 til juni 2017. Fafnir Offshore har prøvd å få skipet på langtidsbeskjeftigelse, en forutsetning for å skaffe langtidsfinansiering i dagens marked, noe de ikke har lykkes med.Kanselleringen vil ikke medføre netto resultatmessige konsekvenser for regnskapsåret 2016/17. Havyard melder også at de står fritt til å disponere prosjektet og vil med innbetalingene fra opprinnelig bestiller være i en god posisjon til ferdigstillelse eller ombygging til nye formål. Målsettingen er at skipet ferdigstilles innen andre kvartal 2019.