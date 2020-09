A-6 Båt (09/2020)

I juni ble A-6 Båt overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Asker og Bærum brann og redning IKS. Fartøyet er verftets byggenummer 148, og designet er av type Skarsvaag 800B.

Skarsvaag 800B er en ny modell fra Skarvaag Boats, og A-6 Båt er den andre av denne båttypen verftet har levert. Fartøyet er på mange måter likt byggenummer 144, Linni, som ble levert til Hadsel Havn i april.

– Båten er en Skarsvaag 800B lik vårt bygg nummer 144 som ble levert til Hadsel Havn, men har noen endringer, bekrefter Kim Idar Ervik hos Skarsvåg Boats. A-6 er tilpasset behovet til Asker og Bærum brann og redning, og har blant annet kraftigere motor enn forrige båt.

– Det er også sideåpning med dør for enklere på og avstigning ved kai/flytebrygge, legger Ervik til.

MASKINERI

Hovedmotoren av type Suzuki yter 300 hk, og er levert fra Haugland Båtsenter. Sleipner Motor har levert thruster av type Sidepower SE60. Inmatech har levert Seastar styring.

DIVERSE

Båten leveres med et styrhus i aluminium med to stolseter fra Reidar Svendsen og stolsøyler fra NorSap AS som er gassdempet. Belysning inne og utvendig og komplett Defa landstrømpakke med lading er levert av Hellanor. Navigasjonspakke og VHF er levert av Raymarine. ProNav AS har levert Zipwake interseptorer og Fusion stereo-pakke med DAB. Skyvedører er levert av Namdal Glass og Fasade. Brage Profil har stått for fagmerking og logo til båten.