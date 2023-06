Alken (06/2023)

Jemar Norpower i Kristiansund leverte i begynnelsen av april 2023 sitt bygg nummer 1659, teinebåten Alken, til Bjørn Træet. Båten er av verftets eget design.

Alken er en 23 fot lang teinefiskebåt, er 2,99 meter bred og har stor dekksplass med god plass til teiner. Det er avtagbare bingfjøler i hekken for enkelt utslipp av teiner.

Lasterommet er 1,35 kubikkmeter stort, og fra styrehuset er det god oversikt og skyvedør på styrbord side. Det er ellers varmluft i styrehuset, komfortabel styrestol og en ekstra stol til passasjer.

Båten er utstyrt med port i rekka for enkel adkomst og det er en ekstra styreposisjon ute på dekk. Under båten er det stålkjøl som gjør at den tåler tøff behandling. Fartsområdet er fjordfiske, og toppfarten er 17,5 knop.

MASKINERI

Båten er utstyrt med en Nanni marinediesel på 135 hestekrefter som er levert av Nogva Motorfabrikk AS. Denne er koblet til et ZF gir av typen ZF 63 IV og en fireblads propell, også levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sidepropell foran er elektrisk og har typebetegnelsen SE60 fra Sleipner Motor AS.

DEKK

På dekk er det montert en Hydema Hobbyblokk type KB03ER200F og en Hydema teineløftearm type HTLKB03ER.

DIVERSE

Elektronisk utstyrspakke er levert av Raymarine med elektronikk fra Retronic. Dør er levert av Libra-Plast og vindu kommer fra Strigin Säkerhetsglas.