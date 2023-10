Altaire (10/2023)

Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark leverte 29. juni 2023 tråleren Altaire til Altaire Fishing Co på Shetland. Dette er bygg 469 fra Karstensens, og den 80 meter lange pelagiske tråleren er designet av verftet selv.

Det nye fartøyet erstatter rederiets tråler med samme navn og vil operere etter samme mønster med et tradisjonelt pelagisk trålfiske der hovedfangsten vil være makrell og sild.

Altaire Fishing Company eies av Interfish fra Plymouth, ledet av Jan Colam sammen med skipper Chris Duncan og maskinist Ivan Reid, begge fra Shetland.

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eiere og mannskapsspesifikke krav.

KOMFORT OG SIKKERHET

Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering- og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk. For å nå målene er fartøyet utstyrt med alt det nyeste som er utviklet innen maskineri og utstyr.

Nybygget er utstyrt med RSW-tanker med en kapasitet på 2935 kubikkmeter. Det kan gå med en fart på 18,4 knop i dieselmekanisk konfigurasjon og 11,1 knop med dieselelektrisk fremdrift. I innredningen er det plass til et mannskap på 16, alle i enmannslugarer.

KLASSE

Nye Altaire er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C.

MASKINERI

Hovedmotor er en Wärtsilä 12V31 som yter 7320 kW. Også girboks og propellanlegg er levert av Wärtsilä, mens akselgenerator er en Marelli MJRM 710. Kongsberg Maritime har levert ror og styremaskin av typen Kongsberg Tenfjord SR 722. Fra Brunvoll kommer en sidethruster av typen FU 74 og en opptrekkbar thruster av typen AR 80. Wärtsilä har levert to hjelpemotorer av typen W16V14 og en havnegenerator av typen DI 09 kommer fra Scania.To startluftkompressorer av typen HL2 kommer fra Sperre mens arbeidsluftkompressoren er levert av Atlas Copco. Separatorer for brennolje og smøreolje er levert av Alfa Laval, transferpumper av Desmi og bokskjølere av Kelvion. Ellehammer har levert ejectorer, varmtvannstank kommer fra OSO og toalettsystemet fra Jets Vacuum.

DEKK

Alle vinsjer er hydrauliske og både vinsjer til tråling og til fortøyning er levert av Karmøy Winch. Fiskepumper med tilhørende utstyr er levert av SeaQuest som også har levert dekkskraner. Hydraulikkanlegget kommer fra HP Hydraulics.

Trålblokker er levert av Brdr. Markussen og er av typen Blue Line mens Max Fodgaard har levert anker og kjetting. MOB-båt kommer fra Viking Norsafe og er en Merlin 615 og tilhørende davit er en Viking MDM DAF-275E. To redningsflåter med plass til 20 personer i hver er levert av Viking.

FISKEHÅNDTERING

RSW-systemet er levert av Johnson Controls mens Bombas Azcue har levert sirkulasjonspumper. Aktuatorer til ventiler er levert av Eltorque mens Cflow har levert vacuumsystemet.

INNREDNING

Innredning av styrehuset er utført av verftet selv med konsoller fra Elpro. Innredning ellers er utført av Maritime Montering med møbler av eget fabrikat og fra Ekornes. Styrehusstoler er av typen Norsap 1600.Ventilasjon er levertav LF Ventilation, vinduer av Promap og vindusviskere Wynn.

ELEKTRO OG ELEKTRONIKK

LED navigasjonslys er levert av Den Haan og to LED søkelys av Seematz. Mobrey alarms har levert tankkontroll system, Scan Technic hovedtavler og Marine Control Services alarmpanel og IAS. Det elektriske utstyret er installert av KS Elektro mens Deif har levert Delomatic PMS-system.Elektronisk utstyr til fiskeleting, navigasjon og kommunikasjon er levert av Furuno UK, SeaMech, Marport og KS Electro. Autotrålsystemet kommer fra Karmøy Winch mens Vingtor Stentofon har levert intercomanlegget.

DIVERSE

Malingssystemene som er brukt er levert av PPG Sigma. Survitec har levert vanntåke slukkesystem og branndeteksjonen kommer fra Scana Servoteknikk.