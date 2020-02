Anders Nees (02/2020)

Anders Nees ble i november 2019 overlevert fra Thyborøn Skibs & Motor til de vestjyske fiskerne Nees, Christensen, Poulsen og Arnbak. Fartøyet er verftets byggenummer 295. Designet er av Vestværftet AS.

Den moderne kombinertbåten Anders Nees er rigget for både snurrevad og trålfiske. Båten er eid 50 prosent Tonny Nees fra Thyborøn, og de resternede 50 prosentene av Arne Christensen, Jan Poulsen og Rasmus Arnbak.

HUMMER

Nybygget har plass til en besetning på seks personer, og lasterommet på 160 kubikk kan ta 900 kasser. Ifølge det danske nettstedet fiskerforum.dk skal det fiskes konsumfisk og hummer i Skagerrak og Nordsjøen. Etter planen skal man i sommerperioden benytte snurrevad og i vinterperioden fiske med trål.

KLASSE

Anders Nees er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: + 1A1, Fishing Vessel.

MASKINERI

Hovedmotoren er en Cummins Marine QSK19-M på 299 hk, levert av Granly Diesel. Det er også montert to Volvo Penta D5A TA. Hundested Propeller har levert girsystem av type CPG80 med reduksjon 10,8:1 og to PTO-er. Propellanlegget er av type VP10S med fire blader og diameter på 2300 mm. Her er også en thruster på 90 hk. Styremaskinanlegg er levert av AS:Scan.

DEKK

Utstyr for fiskehåndtering er levert av BOAtech. Lemvig Maskin & Køle-teknik har levert kjøle- og ismaskin, LMK ismaskin i rustfritt kabinett, sjøvannsavkjølt kondensator og Bock kompressor. Thyborøn Trawldoor har levert garngreier og Nordsø Trawl har levert utstyr for tråling.

DIVERSE

Innredningen er levert og montert av Tømrer Pedersen Thyborøn.Elektrisk installasjon er besørget av Vest-El. Elektronisk utstyr om bord, fra Furuno og Simrad, er levert og montert av Thyborøn Skibselektro.