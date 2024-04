AQS Trym (04/2024)

AQS Rederi AS i Flatanger i Trøndelag overtok 20. desember 2023 servicebåten AQS Trym. Båten er utviklet og designet gjennom et samarbeid mellom Skagen Ship Consulting AS i Stavanger og skotske Macduff Ship Design og er bygd ved verftet TRX Shipyard i Yalova i Tyrkia.

AQS Trym har fått bnr. 6 ved Skagen Ship Consulting og designet har betegnelsen SkagenCat 1812. Nybygget er en hybrid servicebåt med katamaranskrog og er designet for å ha en høy ytelse med en stor dekksutstyrspakke, god manøvreringsevne med hele fire thrustere og en stor batteripakke på 1156 kWh for å kunne drives mest mulig miljøvennlig.

BP PÅ 18 TONN

Båten har en lengde på 18,5 meter, en bredde på 12 meter og har en bollard pull på 18 tonn. Den skal etter levering inn på en charteravtale med Cermaq Finnmark for arbeid på selskapets oppdrettslokasjoner. AQS Trym er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister og har fått Namsos som registreringshavn.

MASKINERI

Motorer er to Scania DI16 90 M med Stamford generatorer leverte av Nogva Motorfabrikk. Hybrid-systemet som er installert om bord i båten er levert av Bertel O. Steen Power Solutions. Gir og propellsystem kommer fra Nogva Heimdal Propulsion mens fire thrustere av typen Veth VT-90 for sideveis manøvrering er leverte av Marine Parts & Propulsion. Batteripakken på 1156 kWh er levert av Lithium Systems.

DEKK

På dekk er det montert to kraner av typen Palfinger PK150002 som er leverte av Bergen Hydraulic. En stor dekksutstyrspakke bestående av blant annet vinsj på 20 tonn, tauepinner, hekkrull og platelås med tilhørende kontrollsystem kommer fra SHM. Capstaner er leverte av Hydema, ROV er en leveranse fra Argus mens høytrykksspyleren er levert av Zewo.

DIVERSE

Navy Rørvik har levert navigasjonspakken som er installert om bord mens Cathwell har levert ICCP-system for katodisk beskyttelse.