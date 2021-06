Aqua Homborøy (06/2021)

I april ble Aqua Homborøy overlevert fra Sefine Shipyard til DESS Aquaculture Shipping AS, Grimstad. Brønnbåten er verftets bnr. 41. Designet er fra Salt Ship Design AS.

Aqua Homborøy er det siste i en serie på totalt seks brønnbåter, som bygges for Dess Aquaculture ved Sefine-verftet i Tyrkia. Skipene, som er designet av Salt Ship Design, har dieselelektrisk framdrift og et brønnvolum på 3900 kubikk.

LANGTIDSKONTRAKTER

De dieselelektriske fartøyene er 84,40 meter lange, og brønnbåtkonseptet er utviklet av rederiet sammen med Salt Ship Design, byggeverftet og Cflow Fish Handling AS. Fartøyene er designet med tanke på fremtidige oppgraderinger. De har høy kapasitet for vannbehandling, og er forberedt for nye metoder innen bekjempelse av lus og sykdom. Aqua Homborøy kan i tillegg produsere ferskvann om bord. Fra før er Aqua Havsøy (MM 09/20), Aqua Skilsøy (MM 05/20), Aqua Spa (MM 10/19), Aqua Maløy (MM 01/20) og Aqua Skye (MM 03/21) leverte og satt i drift. Alle er inne på langvarige kontrakter.

FLERE NYBYGG

I oktober 2020 ble det kjent at Sefine Shipyard og DESS Aquaculture har inngått kontrakt på bygging av ytterligere to fartøy. Det er allerede klart at begge skal inn på langtidskontrakter med Mowi. Disse brønnbåtene får en kapasitet på mer enn 6000 kubikk, og de blir også forberedt til å kunne gå på LNG, biogass og ammoniakk.

MASKINERI

Yanmar har levert et generatorsett på 3x1370 kW om bord i Aqua Homborøy. To baugthrustere på 400 kW hver, er levert fra Schottel Nordic. Elkon har levert elektriske startere til thrusterne.

DEKK

Diverse kraner på dekk er levert av Red Rock Marine AS. Dekks-maskineri er levert fra Adria Winch. RSW-systemet er levert av PTG Frionordica AS. Cflow Fish Handling AS har levert en stor pakke med utstyr for fiskehåndtering. PTG Kuldeteknisk har levert SuperFreeze innfrysningsanlegg.

INNREDNING

Tyrkiske Domgusel har stått for innredningen, der HBM har levert paneler, dører og våtromsenheter. Stoler i styrehus er levert av Alu Design AS. Osmoseanlegg kommer fra Norwater AS.

DIVERSE

Optimarin AS har levert system for ballastvannbehandling. Andre leverandører: Elektronix på CCTV, Zenitel på internkommunikasjon, Elkon AS på brokonsoller, HL. Skjong AS på høytrykksvaskesystem og løfteutstyr, Maskinspesialisten AS på luftmottaker og Jotun på maling. CM Aqua Technologies AS har levert drumfilter. Shipmed AS har levert medisinsk utstyr samt ShipMed Safety System.

– Vi har levert medisinskap spesielt tilpasset brønnbåtenes behov, utviklet i samarbeid med rederiet og personellet om bord- og det har vært en veldig hyggelig prosess som nå resulterer i en egen ShipMed-kolleksjon til denne næringen. Det har vært sårt tiltrengt, da de har fått en stadig større medisinkiste – med heller små og lite funksjonelle oppbevaringsløsninger. Det er en stor glede at vi kan bidra til å øke sikkerheten for de syke og skadde om bord, og da i samarbeid med næringen, forteller ShipMeds Marta Hauge til Maritimt Magasin.