Arctic Fjord (01/2024)

Rederiet Arctic Storm i Seattle i USA fikk i 2023 levert fabrikktråleren Arctic Fjord fra verftet Thoma-Sea Marine Constructors i Houma i Louisiane i USA. Det nye fiskefartøyet er designet av Kongsberg Maritime i Ålesund med designbetegnelsen NVC 336 WP.

Med sine 100 meter er Arctic Fjord den største tråleren som er bygd i USA. Den er designet for å fiske Alaska pollock i havområdene rundt Alaska og har installert et fabrikkanlegg som skal produsere surimi. Tråleren har blitt grundig testet på slutten av 2023 og skal etter planen inn i ordinært fiske i Bering havet fra tidlig i 2024.

ERSTATTER ELDRE BÅT

– De fleste andre større fiskefartøy i USA har vanligvis blitt ombygd av skip fra 80- og 90-tallet, og ingen har noen gang tidligere bestilt et skip spesielt designet for å fange Alaska Pollock. Sterk etterspørsel og gode fremtidsutsikter for alle Alaska Pollock-produkter i USA, Europa og Asia har oppmuntret oss til å reinvestere i denne industrien. Det nye skipet erstatter vårt mindre eksisterende fartøy Arctic Fjord, sier Doug Christensen, administrerende direktør i Arctic Storm Management Group.

STØRSTE FRA KONGSBERG

Den nye fabrikktråleren er 100 meter lang og 21 meter bred. I tillegg til å være det største Kongsberg designede fiskefartøyet som noen gang er bygget, er det også det første Kongsberg-skipet som er bygget i USA. Arctic Fjord har plass til et mannskap på totalt 152 personer om bord fordelt på 48 lugarer. Det danske selskapet Carsoe fikk den store kontrakten om å levere et komplett fabrikkanlegg.

BRANSJELEDENDE

– Carsoes posisjon som en ledende leverandør for løsninger om bord viser at vi med suksess kan produsere komplette fiskeforedlingsfabrikker for skip av denne størrelsen. Med leveransen til Arctic Storm Management Group styrker vi vår markedsposisjon betydelig, spesielt i USA. Vi har blitt valgt som leverandør på grunn av vårt team av dyktige og svært erfarne medarbeidere og på grunn av våre bransjeledende løsninger og utførelse, kommenterer Mikkel Jacobsen, administrerende direktør i Carsoe på selskapets hjemmesider.

Skipet vil utstyres med Carsoes topp moderne fiskefabrikk for produksjon av Alaska Pollock, enten som fiskeblokker, surimi, rogn, fiskemel eller fiskeolje. Skipet skal være blant de mest moderne i verden og er designet med vekt på lavt drivstofforbruk, begrensede utslipp og vibrasjoner, samt lavt støynivå.

KLASSE

Arctic Fjord er klasset i DNV med notasjonen 1A Stern trawler Ice (1B) TMON (oil lubricated). Fabrikk-tråleren skal seile under amerikansk flagg med Seattle som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er en B33:-45V12 motor fra Bergen Engines. Denne er koblet opp til et gir av typen 1180 GFC fra Kongsberg Maritime og et propellanlegg av typen 111A1/4D fra samme produsent.

Kongsberg Maritime har også levert tunnelthruster som er av typen TT 1850 AUX CP. Hovedgeneratoren er en B33:45L6-motor fra Bergen Engines, mens nødgenerator er en C18-motor fra Caterpillar. Zhangj-iagang Hailu Shazhou Boiler har levert hjelpekjele.

DIVERSE

Dekkskraner om bord i nybygget er levert av Motus Technology, mens den store fabrikken om bord kommer fra Carsoe. Kongsberg har levert vinsjer og annet utstyr på dekk i tillegg til sonarer og trålsystem.