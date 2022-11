Artemis (11/2022)

Karstensens Skibsværft AS i Skagen i Danmark leverte 13. september sitt nybygg nummer 465, Artemis, til eierne Wiseman Fishing Co og Northbay Fishing Co i Skottland. Nye Artemis erstatter skipper Adam Wisemans tidligere fiskefartøy med samme navn og skal drive tradisjonelt pelagisk trålfiske, i hovedsak etter makrell og sild.

Northbay Fishing Company er et datterselskap av Interfish of Plymouth, ledet av Jan Colam. Wiseman Fishing Company ledes og eies av en velkjent pelagisk fiskepersonlighet og styreleder i Scottish Pelagic Fishermen’s Association (SPFA), Alex Wiseman, sammen med sønnen Adam Wiseman.

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eiere- og mannskapsspesifikke krav.

Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk.

STÅL OG ALUMINIUM

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk, og med lange for- og båtdekk. Styrehus, båtdekk, og master er bygget i aluminium.

Artemis kan kjøres i både dieselmekanisk oppsett og dieselelektrisk. På prøveturen oppnådde fartøyet en maksimal hastighet på 16,8 knop med dieselmekanisk drift og 12,1 knop dieselelektrisk. Fartøyet har en total lengde på 75,70 meter og en bredde på 15,60 meter. Lastekapasiteten i RSW-tankene er på 2312 kubikkmeter.

KLASSE

Artemis er klasset i DNV og har fått notasjonen +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C. Fartøyet fører britisk flagg.

MASKINERI

Hovedmotor er en Wärtsilä type 10V31 som yter 61 kW ved 750 omdreininger i minuttet. Denne er koblet til en girboks av typen SCV 100/2-PDC68 og et propellanlegg type 4G1095, begge fra Wärtsilä.

Ror er levert av Kongsberg, styremaskin er en Kongsberg Tenfjord SR 622 og de to thrusterne er begge av typen FU-63 på 950 kW og fra Brunvoll. Generator er en Marelli MURM 710 på 2800 kW og det er to hjelpemotorer om bord av typen W12V14 fra Wärtsilä. Havnegenerator er en Scania DI09.

To startluftkompressorer er levert av Sperre mens arbeidsluftkompressor kommer fra Atlas Copco. Alfa Laval har levert separatorer, pumper kommer fra Bombas Azcue og ITT Flygt mens Kelvin har levert bokskjølere.

FISKEBEHANDLING

Johnson Control har levert RSW-anlegget mens vacuumsystem kommer fra Cflow. Bombas Azcue har levert sirkulasjonspumper og aktuatorer for ventiler er levert av Eltorque.

DEKK

Alle hydrauliske vinsjer er levert av Karmoy Winch mens fiskepumper kommer fra Sea Quest. Tre dekkskraner kommer fra MacGregor Triplex og det hydrauliske systemet er en leveranse fra HP Hydraulics.

Trålblokk er av typen BlueLine og er levert av Brødr. Markussen mens anker og kjetting er levert gjennom Max Fodgaard. MOB-båt er en Merlin 615 fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment. Samme leverandør har også levert tilhørende davit og to redningsflåter.

INNREDNING

Skipsverftet har selv stått for innredning av styrehus mens innredning ellers er utført av Maritime Montering. Møblene er levert av Maritime Montering og Ekornes. Styrehusstoler er av typen NorSap 1600. LF Ventilation har levert ventilasjonsanlegget mens toalettanlegg kommer fra Jets Vacuum og bysseutstyret fra Beha-Hedo Industrier. Vinduer er levert av Promap og viskere fra Wynn.

ELEKTRONIKK

KS Elektro står for all installasjon av elektrisk og elektronisk utstyr. LED-navigasjonslys er levert av Den Haan og to LED-søkelys av Seematz. Delta-Mobrey har levert tankpeilesystem, Deif Delomatic PMS-system, hovedtavle kommer fra ScanTechnic ApS og alarmpanelet er levert av Marine Control Services AS.

Det elektroniske utstyret til navigasjon, fiskeleting og kommunikasjon er levert av Echomaster Marine og Furuno og består i hovedsak av utstyr fra Furuno og Simrad. Fem 55-tommers monitorer er levert av Olorin mens 15 27-tommers monitorer kommer fra Hatteland. Satelittsystem og VHF er levert av Sailor, autotrålsystem fra Karmøy Winch og intercom er fra Vingtor Stentofon.

DIVERSE

Varmtvannstank er levert av OSO, brannslukking kommer fra Survitec mens branndeteksjon er fra Scana Servoteknikk. Malingen som er brukt kommer fra PPG Sigma.