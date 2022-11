Astrid (11/2022)

Nybygg nummer 455 fra Kars-tensens Skibsværft AS, Astrid, ble overlevert til eierne av Astrid Fiskeri AS i Skagen, familien Johansson, 11. august i år. Nybygget erstatter et eldre fartøy med samme navn. Johansson-familien driver også den pelagiske tråleren Astrid-Marie under svensk flagg.

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert for å passe eiere og mannskapet sine spesifikke krav. Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk.

Nybygget er 91,80 meter langt og har en bredde på 17 meter. Lastekapasiteten er på 3225 kubikkmeter i RSW-tanker. Toppfart på prøvetur ble målt til 19,3 knop.

LAVT STØYNIVÅ

Skroget er bygget i stål med tre sammenhengende dekk og med lange for- og båtdekk. Styrehus, båtdekk, skorstein og master er bygget i aluminium. For å få minst mulig støy er mannskapsområdet plassert så langt unna propellen som mulig. I tillegg ble det gjort en rekke konstruktive grep for å skape et lavt støynivå. Under testkjøring viste støymålinger nivåer godt under alle krav og anbefalinger.

KLASSE

Astrid er klasset i DNV og har fått notasjonen +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C. Fartøyet fører dansk flagg.

MASKINERI

Hovedmotor er levert av Wärtsilä med betegnelsen 12V31 og yter 7320 kW ved 750 omdreininger i minuttet. Propellsystem er av typen Wärtsilä 4G1 190 og gir som også kommer fra Wärtsilä har betegnelsen SCV 112/2-PDC 68. Akslegenerator er fra Marelli og av typen MJRM 710 som yter 3300 kW. To hjelpemotorer er av typen Caterpillar C32 og en havnegenerator er av samme fabrikat og av typen C18.

Kongsberg Maritime har levert ror og styremaskin er av typen Kongsberg Tenfjord SR 723. To thrustere på 1400 kW hver er levert av Brunvoll. Sperre har levert to startluftkompressorer, mens de to arbeidsluftkompressorene kommer fra Atlas Copco, Separatorer er levert av Green Oil filter, pumper er fra Bombas Azcue og ITT Flygt og Kelvion har levert bokskjølere.

DEKK

Vinsjer til tråling, fortøyning og anker er alle elektriske og levert av Kongsberg Maritime. MacGregor Norway har levert Rapp fiskepumper med tilhørende utstyr og MacGregor Norway har levert Triplex nothåndteringsutstyr. En dekkskran på fire tonn av typen Triplex KN-75 er også levert av MacGregor Norway.

HP Hydraulics har levert hydraulikksystem til kraner, trålblokk kommer fra Brødr. Markussen og er av typen BlueLine og anker og kjetting er levert av Max Fodgaard. MOB-båt er en Mako-655 vannjet fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment. Viking har levert tilhørende MOB-båt davit av typen MDM DAF-375E og to Viking redningsflåter for 20 personer hver.

FISKEHÅNDTERING

Det er installert tre RSW-anlegg fra PTG FrioNordica, alle på 1300 kW hver. Sirkulasjons- og kondenserpumper kommer fra Bombas Azcue, fjernkontroll til RSW-ventiler fra Marine Control Services og aktuatorer til ventiler fra Eltorque. Vacuumsystemet er levert av Önnereds Svets.

INNREDNING

Verftet har selv stått for innredning av styrehus med egne konsoller og konsoller fra Norisol. Innredning av mannskapsområder ellers er utført av Maritime Montering. De har også levert møbler sammen med Ekornes. NorSap har levert styrehusstoler av typen 1600.

Ventilasjonsanlegg er levert av LF Ventilation, vinduer av Promap, vindusviskere av Wynn og bysseutstyr av Beha-Hedo Industrier. Interiørarkitekt har vært Anitha Brix.

ELEKTRONIKK

KS Elektro har stått for elektroinstallasjonene om bord mens ScanTechnic har levert hovedtavle. LED-navigasjonslys kommer fra Den Haan, LED-søkelys fra Polarlight og tanknivå-kontroller fra Delta-Mobrey. Deif Delomatic har levert PMS-system og alarmpanel kommer fra Marine Control Services.

Det meste av det elektroniske utstyret til fiskeleting, kommunikasjon og navigasjon er produsert av Furuno, Scanmar og Simrad, der Simrad-utstyret er levert gjennom Sea Mech. Av monitorene er fem på 55 tommer produsert av Olorin, mens 16 på 32 tommer og seks på 27 tommer er produsert av Hatteland. Satellittkommunikasjon og satellitt-TV er levert av Sailor, autotrålsystem av Kongsberg, ME-fjernkontroll av Wärtsilä og intercom av Vingtor Stentofon.

DIVERSE

Jets Vacuum har levert toalettanlegget, OSO varmtvannstank, Survitec vanntåke slukkesystem og Scana Servoteknikk branndeteksjon. Maling kommer fra PPG Sigma og klasseselskap for båten er DNV.