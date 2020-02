Atlantic (02/2020)

I januar ble Atlantic overlevert fra Tersan Shipyard i Tyrkia til Atlantic Longline AS, Ålesund. Kombilinebåten er verftets bnr. 1085. Skipsteknisk står for designet, som er av type ST 157.

– Det er én ting jeg kan si om denne båten: det er den beste og flotteste kombilinebåten som noen sinne har blitt bygd, sier en fornøyd reder Kjell-Gunnar Hoddevik til Maritimt Magasin.

Det kombinerte line- og snurrevadsfartøyet Atlantic kom til Norge i slutten av januar. Rederiet er Atlantic Longline fra Ålesund, som er eid av Jonny Årvik, Kjell-Gunnar Hoddevik og Jan-Ove Langeland.

– HAR HELE PAKKEN

Nybygget på 63 meter har “hele pakken” et moderne fartøy av denne typen kan ha, ifølge Hoddevik.

– Jeg mener vi har valgt det best tilgjengelige utstyret som er råd å få tak i, fra design og fabrikk til innredning. Fabrikken fra Optimar gjør prosessen automatisert, fra fisken er på linen til den ligger sløyet og fryst på pallen, her er autoline fra Mustad, sikkerhet og gode arbeidsforhold for mannskapet, svært gode bekvemligheter der alle har sine egne lugarer, topp standard på fiskehelse, også videre. Det er også batteripakke om bord. Den er ikke stor nok til å besørge fremdriften alene, men den tar toppene med batteri – “peak shaving”. I tillegg er dette en meget god sjøbåt, forteller Hoddevik.

FRYSER NED AVSKJÆR

Nye Atlantic har autolionekapasitet på 72.000 krok, og den er fullrigget for snurrevad med fokus på fangstbehandling og kvalitet. Innfrysingskapasiteten er på over 60 tonn i døgnet. Her er også behandling av restråstoff, hvor avskjær fra filetproduksjonen fryses ned for videresalg, automatisk palletering og blokkhotell. Båten er innredet for 25 personer.

– Det blir nok å seile med 17 personer i utgangspunktet, legger Hoddevik til.

MYE NORSK

Mesteparten av utstyret om bord kommer fra norske leverandører. Hoddevik mener at selv om båten er bygd i Tyrkia, har prosjektet skapt store positive ringvirkninger for lokale bedrifter.

– Vi har med like mange norske, og lokale, leverandører som om vi hadde bygd i Norge, slår han fast. Samarbeidet med det tyrkiske verftet har ifølge Hoddevik vært svært vellykket.

– For vår del må vi si at det har vært fantastisk. Selvsagt har det vært utfordringer underveis, men vi har funnet gode løsninger og blitt enige. Så det har gått veldig bra.

DÅP

Atlantic ble døpt 1. februar i Ålesund. Gudmor til båten er Torill Hoddevik, som er gift med reder Kjell-Gunnar.

KLASSE

Nybygget er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A Fishing vessel Battery(Safety) E0 Ice(1C) TMON(oil lubricated).

MASKINERI

Motorpakken med Yanmar 6EY26 hovedmotor og Yanmar generatorsett, er levert av Maritim Motor. Brunvoll Volda sin systemleveranse består av et 2-speed framdriftsanlegg, en kombinert opptrekkbar azimuth/tunnel-thruster i forskipet, en tunnel-thruster i akterskipet og integrert kontrollsystem for framdrift og manøvrering.

DEKK

Den automatiserte fiskefabrikken er levert av Optimar. Linebruk er levert av Frøystad, og autoline er levert fra Mustad. Kranene på dekk er fra MacGregor Triplex, mens vinsjene er levert fra Thyborøn. Cflow har levert vakuumsystem, Selstad har levert snurrevadsutstyr og kvalitetssikring av fabrikken er gjort av Unipro Vest.

INNREDNING

Innredningen er levert av Rovde Møbel & Design. Bysse med utstyr er levert fra Mare Safety. Teknotherm har levert fryse- og kjøleanlegg. Hospitalutstyr er levert av Shipmed og diverse lyssystemer er levert av Glamox.

DIVERSE

Den elektriske installasjonen er utført av Florvaag Elektronikk, som også har montert utstyr fra blant andre Furuno Norge. Robinet har levert rørutrustning. Scrubbere er levert fra H+H. Allweiler har levert pumpepakke.