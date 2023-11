Atlantic Enterprise (11/2023)

Det danske fiskeriselskapet Ocean Prawns overtok 2. oktober sin nye reketråler Atlantic Enterprise fra Tersan Yards i Tyrkia. Tråleren er designet av Skipsteknisk i Ålesund med typebetegnelsen ST 119 og er bygg nummer 1107 fra verftet.

Atlantic Enterprise er registrert i Canada og skal fiske både reker og kveite i arktiske farvann. Det nye fartøyet laster 1200 tonn reker eller kveite, og prosessanlegget fra den danske produsenten Carsoe er designet med to prosesslinjer som muliggjør effektiv prosessering, frysing og pakking av fangsten.

I tillegg til prosessutstyr som rekekokere og kveitefabrikken omfatter anlegget også to store autofrysere for rask og effektiv frysing for å bevare friskheten og høy kvalitet på fangsten.

EFFEKTIV HÅNDTERING

Når fangsten fryses til blokker, går den videre til et komplett palleteringsoppsett, hvor reker og kveite palleteres separat i såkalte rene paller. Dette betyr at det ikke er behov for ytterligere sortering og håndtering i lasterommet eller i land.

Fangsten er behandlet, pakket, sortert og klar til å sendes til kunden når tråleren ankommer havn. Automatiseringen i hele anlegget sikrer også et trygt arbeidsmiljø og mindre tunge løft for mannskapet.

LANGSIKTIG PARTNERSKAP

– Dette er faktisk den tredje Ocean Prawns-tråleren vi leverer prosessutstyr til, hvis jeg også inkluderer fartøyene levert siden Carnitechs dager. Vi har til og med noen av de samme personene fra den gang som jobber med prosessutstyret til denne siste tråleren, forklarer Carsoe-sjef Mikkel Jacobsen.

KLASSE

Atlantic Enterprise er klasse i DNV og har fått klassenotasjonen 1A Stern trawler E0 Ice(1A*) TMON(oil lubricated) ER(SCR). Fartøyet fører canadisk flagg med Halifax som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er en W12V31 fra Wärtsilä Finland. Denne er koblet opp via et reduksjonsgir av typen Guck 1250 fra Flender til et propellanlegg av typen 4G1290 fra Wärtsilä Norway. En tunnelthruster av typen FU63 er levert av Brunvoll. Yanmar Power Technology har levert to generatorer av typen 6EY22ALW og Scania CV AB har levert nødgenerator av typen D109 M.

DEKK

Fire store elektriske trålvinsjer og et stort antall mindre hjelpevinsjer er levert av Seaonics som også har levert sitt Scantrol Autotrawl system og fortøyningsvinsjer til den nye tråleren. Tråldørene kommer fra Thyborøn Trawldoors. Carsoe har levert reke- og fiskefabrikk med to linjer med tilhørende palleteringsutstyr og i tillegg to autofrysere.

DIVERSE

R. Stahl Tranberg har levert navigasjonslys med tilhørende kontrollpanel. Aktuatorer er levert av Eltorque og tankluftventiler av John Gjerde. Rør- og kabelgjennomføringer er levert av Roxtec og CSD Sealing Systems..