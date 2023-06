Bakkafossur (06/2023)

Det færøyske oppdrettsselskapet Bakkafrost overtok i januar 2023 brønnbåten Bakkafossur fra Sefine Shipyard i Tyrkia. Den 109 meter lange båten er en av de største brønnbåtene i verden, er designet av Knud E. Hansen i Danmark og er bygg nummer 45 fra verftet.

Bakkafossur kan frakte opptil 1000 tonn levende laks fordelt på fire tanker på totalt 10.000 kubikkmeter. Båten anses av Bakkafrost som en enorm oppgradering for å sikre bærekraftig drift i fremtiden. I tillegg til de fem dieselelektriske motorene er fartøyet utstyrt med store batterier, noe som sikrer en energieffektivisering på rundt 20 prosent. Den strategiske plasseringen av motorene på toppdekket sikrer muligheten for raskt å kunne skifte til nye og enda mer miljøvennlige drivstoffløsninger når slike er tilgjengelige på markedet.

FERSKVANNSPRODUKSJON

Nybygget er utstyrt med omvendt osmoseteknologi for avsalting av vann med en produksjonskapasitet på 6000 tonn ferskvann per dag. Med dette tilfører Bakkafossur betydelig ferskvannsbehandlings-

kapasitet til Bakkafrosts virksomhet på Færøyene. Å behandle laks med ferskvann er en effektiv måte å skylle gjellene på, gjenopprette gjellehelsen og sikre sterkere og sunn vekst. I tillegg utstyres Bakkafossur med et FLS avlusingssystem, noe som øker biosikkerheten i tråd med Bakkafrosts bærekraftstrategi.

BÆREKRAFTIG DRIFT

– Vi må øke tilgangen på bærekraftig protein. Spesielt akvakultur og lakseoppdrett regnes som en av de beste løsningene for bærekraftig matproduksjon når vi vurderer bærekraft i vid forstand. Færøyene byr på mange muligheter, derfor er det av avgjørende betydning at vilje, kompetanse og regelverk legger til rette for å utnytte disse mulighetene. Med Bakkafossur tar vi et stort steg mot både offshoreoppdrett og mer bærekraftig drift.

– Vår visjon for Færøyene er å øke produksjonen betydelig for å øke den generelle tilgangen på bærekraftig havmat, sa administrerende direktør i Bakkafrost, Regin Jacobsen, under et arrangement da den nye båten kom til Færøyene fra verftet i Tyrkia.

KLASSE

Bakkafossur er klasset i DNV med notasjonen 1A BIS Battery (Safety) Clean (Design) E0 NAUT (OC) Recyclable Shore power TMON (oil lubricated) ER (SCR). Båten fører færøysk flagg med Glyvrar som registreringshavn.

MASKINERI

Hovedgeneratorer er fem QSK50-DM fra Cummins. Nødgeneratoren er en D13-motor fra Volvo Penta. Brunvoll Volda har levert propellsystem og det er totalt fire thrustere av typen FU74 i fartøyet som er leverte av Brunvoll. Batterisystemet om bord er levert av Corvus Energy.

DIVERSE

Komplett anlegg for håndtering av fisk inkludert system for lasting, lossing og sortering er levert av MMC First Process AS. Luse-behandlingsanlegget er levert av Flatsetsund Engineering AS. Dekksutstyret som inkluderer fem kraner med fjernstyringssystem, er levert av Red Rock AS.