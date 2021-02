Bastø Electric (02/2021)

7. desember ble Bastø Electric overlevert fra Sefine Shipyard i Tyrkia til Bastø Fosen AS, Horten. Den elektriske ferja er verftets byggenummer 42. Designet er av type MM 139 FD EL Next Generation Upgrade by TNSDC.

Bastø Electric er verdens største helelektriske ferje, og den første elferja til Bastø Fosen.

GRØNT SKIFTE

– Vi er svært glade for at vi nå får mulighet til å ytterligere elektrifisere Norges desidert mest trafikkerte samband. Bastø Fosen og Torghatten-konsernet ønsker å være fremoverlente og ta samfunnsansvar med å bidra til det grønne skiftet. Vi har arbeidet hardt over lang tid med å finne løsninger for elektrisk drift av våre seneste generasjons ferjer, og tilhørende ladeinfrastruktur i både Moss og Horten. Støtten fra Enova gjør nå dette mulig, og vi går derfor i gang med å bygge ladeinfrastruktur også i Moss, samt elektrifisering av våre hovedferjer, sier administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen, i en pressemelding.

LADBARE FERJER

Med ny batteriferje samt ombygging av de andre to hovedferjene på sambandet, skal det spares i overkant av 6 millioner liter diesel i året. Frem til Bastø Electricsettes i drift vil det foregå omfattende testing mot ladeinfrastruktur i Horten, klargjøring for drift og opplæring av mannskaper. Lademulighet settes opp på begge sider. Horten er først ut, men arbeidet på Mossesiden er også i gang. Ferjene Bastø 4 og Bastø 6 er for tiden inne hos Westcon til ombygging for elektrisk drift.

NESTE GENERASJON

Designet på Bastø Electric har benevnelsen 139 FD EL fra Multi Maritime. Dette er basert på Bastøs forrige Multi Maritime-tegnende fartøyer, Bastø IV (MM 02/17), Bastø V og Bastø VI (MM 01/17). Men med nybyggets helelektriske drift har det blitt foretatt flere oppgraderinger.

– Basisdesignet er det samme som de Bastø signerte kontrakt på i 2015. Bastø Electric har fått det vi kaller en next generation upgrade. Det betyr blant annet modernisering av drivlinjen, og en generell oppgradering og optimalisering, forteller Gjermund Johannessen, daglig leder i The Norwegian Ship Design Company (TNSDC). Ferjen har gjennom next generation upgrade blitt klargjort for autonom drift. I tillegg til modernisering av energi- og fremdriftsdelen, har ferjen også fått ny og moderne kioskløsning samt forbedrede fasiliteter for mannskapet.

– Selv om ferjen har samme basisdesign som de forrige fartøyene, har dette vært en massiv leveranse for vår del, sier Johannessen. TNSDC leverer skipsdesign, konsulenttjenester, engineering og generell rådgivning innen en rekke områder.

MASKINERI

Siemens har levert batteripakken, fremdriftssystem, generatorer, transformatorer, EMS og landstrømssystem. Batterisystemet yter over 4000 kWh. Fire nødgeneratorer av type QSK50 er levert fra Cummins Inc., og kan benyttes dersom den elektriske driften blir satt ut av spill. Kongsberg Maritime har levert to azimuth thrustere av type AZP 100 CP L-drive.

DEKK

Ankervinsj og capstaner er levert av DMT. MOB-båt, davit og diverse redningsutstyr er levert fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment. Glamox har levert flomlys, søkelys, lanterner og teknisk belysning.

INNREDNING

Cita har levert diverse møbler om bord. Innvendig teknisk belysning er levert av Glamox. Bysse- og messeutstyr er levert av tyrkiske YSG. Passasjerseter er levert av GRL. Thyssenkrupp Elevators har levert heiser, og Aeron har levert ventilasjonsanlegget.