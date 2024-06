BB Electra (06/2024)

Sanmar Shipyards i Tyrkia har i mars levert sin åttende slepebåt til Buksér og Berging som har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Nybygget har fått navnet BB Electra og er designet av det canadiske selskapet Robert Allan Ltd. med typebetgnelsen ElectRA 2200 SX.

BB Electra har en total lengde på 22,2 meter med unntak av fendere, en bredde på 10,84 meter og en batterikapasitet på 1718 kWh. Den kan oppnå en bollard pull foran på 45 tonn og en hastighet på 12 knop.

STASJONERES I OSLO

Den nye slepebåten som skal stasjoneres i Oslo har overnattingsplass for et mannskap på tre personer og er Buksér og Bergings første miljøvennlige elektriske slepebåt uten utslipp til miljøet og også den første fullelektriske slepebåten i Nord-Europa.

Rederiet har imidlertid allerede flere lavutslippsbåter med de tidligere leveransene fra Sanmar, eskorte-slepebåtene Bamse og Bob, og søsterfartøyene Borgny og Bokn, som var verdens to første rent LNG-drevne slepebåter da de ble levert og som opererer ved Kårstø-terminalen.

HØYE KRAV

Rüchan Civgin, kommersiell direktør for Sanmar Shipyards, sa ved overleveringen av BB Electra at Buksér og Berging har svært høye krav når det gjelder å beskytte miljøet de jobber i, og at verftet er mer enn glade for å kunne tilby en ny generasjon miljøvennlige slepebåter som mer enn oppfyller kravene de har satt.

– Vi er også alltid glade når en eksisterende kunde kommer tilbake og vil ha flere båter, sa Civgin.

MASKINERI

BB Electra er utstyrt med et Caterpillar C32 IMO Tier III-kompatibelt marine generatorsett som gir 940 eKW ved 1800 r/min. Batteripakken på 1718 kWh er levert av Corvus Energy AS.

DEKK

Dekksutstyret inkluderer en DMT TW-E250kN vinsj på fordekket fra DMT Marine Equipment og en Data Hidrolik DTH 50-120P slepekrok. Tauerullen er også levert av Data Hidrolik i Tyrkia og er av typen 0-E250kN -L. Palfinger har levert en dekkskran av typen PK11001MC.