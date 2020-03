Berle (03/2020)

Berle ble 23. januar overlevert fra ProZero/Tuco til Havkar Drift AS i Austevoll. Båten har designtype ProZero 8m, og er verftets byggenummer 5025.

Båttypen ProZero 8 m Full Cabin DC er bygget i kompositt og etter samme tegninger som en Offshore Fast Rescue Boat. Dette skal sørge for et godt skrog med høy retningstabilitet, og gode sjøegenskaper.

– Berle er utformet og tilrettelagt i tett samarbeid med kunden. Alle fartøyene i ProZero-serien blir bygget etter modulprinsippet og er derfor veldig enkle å tilpasse den enkelte kundes behov, sier daglig leder i ProZero Norge, Kjetil Nygård. Båtene blir bygget ved Tuco Yacht Værft ApS i Faaborg Danmark.

LOKASJONSBÅT

Johannes Møgster, daglig leder i Havkar Drift AS, opplyser at nybygget skal brukes på lokasjoner i Kinn- og Bremanger kommune i Vestland fylke.

– Disse lokasjonenen tilhører Austevoll Melaks, Langøylaks AS og Troland Lakseoppdrett AS og driftes av Havkar Drift AS. Dette er lokasjoner som det er forholdsvis lang avstand til og som er værutsatt. Ved å kunne ha et lavt drivstofforbruk og høy fart blir det en fin besparelse. Vi ser frem til og ta denne båten i bruk i dette området med krevende vær og røffe sjøforhold, sier Møgster.

Under en test oppnådde båten en fart på over 35 knop med fulle dieseltanker og 5 personer om bord.

MASKINERI

Båten har en Volvo Penta D4 300 som hovedmotor, og fremdriften besørges av et Volvo Penta Stern drive-anlegg. Baugpropellen er en Lewmar på 2 kW. Alt utstyr er levert og montert av verftet.

DIVERSE

Interceptors på båten er av type Hydrotab 320BT. Capstan er levert fra Hydratech i Sandnes. Av elektronisk utstyr kan det nevnes at kartplotter er av type Lowrance HDS 9 Live 3-in-1, radar er av type Lowrance Broadband Radar 3G og VHF er av type Simrad RS20s.