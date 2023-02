Bow Cheetah (02/2023)

Odfjell i Bergen fikk i september levert den nybygde kjemikalietankeren Bow Cheetah fra Asakawa-verftet i Japan. Dette er bygg nummer S-645 fra verftet og er det første i en serie på seks søsterskip som leveres rederiet i løpet av 2022 og 2023.

Nybygget er på 26.000 dødvekttonn og har tanker i rustfritt stål. Rederiet opplyser at det for tiden er en betydelig markedsetterspørsel etter skip med tanker i rustfritt stål, så Bow Cheetah med 26 slike separate tanker kommer i fart på et ideelt tidspunkt. Utstyrt med damp/varmtvannsoppvarming og termisk olje, er fartøyet godt egnet til å frakte en lang rekke sensitive laster.

ETTERTRAKTET STØRRELSE

– Kapasiteten disse fartøyene har er ettertraktet av våre kunder, og vil ytterligere styrke fleksibiliteten vi kan tilby gjennom våre frakttjenester, sier Global Head of Tanker Trading i Odfjell, Bjørn Hammer.

Fra verftet i Japan seilte Bow Cheetah til Korea der hun skal laste før hun fortsatte sin jomfrutur til India.

Navnene på skipene i den nye serien ble bestemt gjennom en nettavstemning blant Odfjell-medarbeidere til sjøs og i land og er litt av et historisk comeback. Navnene ble først brukt på en skipsserie som seilte i flåten fra 1980-tallet til 2010-tallet. De følger også Odfjell-tradisjonen med “Bow”-prefikset, en tradisjon som går helt tilbake til 1946.

KLASSE

Bow Cheetah har IMO-nummer 9952141 og er registrert i Panama. Det har fått typebetegnelsen Chempool 25. Skipet er klasset i det japanske klasseselskapet ClassNK med notasjonen NS*(TOB/CT II&III, PSPC-WBT, NC, 1C)(ESP)(IWS)(PSCM)(EA + BILGE CONTROL, FOTP, GW, N2, R, VOC, BWTS)(IHM) MNS*

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med et dieselelektrisk fremdriftsanlegg med en hovedmotor på 6250 kW som er produsert av Makita. Eksosgasskjelen kommer fra Miura.