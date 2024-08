C Provider (08/2024)

Rederiet Charvest AS fra Sula på Sunnmøre fikk 14. juni overlevert den kombinerte service og bløggebåten C Provider fra Salthammer Båtbyggeri AS på Vestnes i Romsdal. Båten er designet av Møre Maritime AS med typebetegnelsen M19.

C Provider er det andre bygget Salthammer leverer til Charvest. Kontrakten ble signert i april 2023 og fartøyet som er bygget i sin helhet ved verftet på Vestnes har en største lengde på 19 meter og en bredde på 9,4 meter. Båten er skreddersydd for bløgging av fisk, men den kan også benyttes som servicebåt og er utstyrt med en stor kran, muligheter for slep og god dekksplass.

STOR BATTERIPAKKE

Fartøyet er utstyrt med bransjens største batteripakke på denne type fartøy, som gjør det mulig å operere utslippsfritt på merdkanten i opptil et døgn. Batteripakken sammen med den hybride fremdriftslinjen gjør båten fleksibel og i stand til å optimalisere energiforbruket til enhver aktivitet.

Charvest har sammen med Møre Maritime og Salthammer videreutviklet Csaver som var den første båten som verftet leverte til rederiet tilbake i 2020 til C Provider som nå er levert. Utviklingen av nybygget er basert på erfaringer og ny teknologi. C Provider er en svært avansert båt med fleksible løsninger for optimalisering av energiforbruk om bord.

– Leveringen av C Provider styrker ytterligere Salthammer sin posisjon som en ledende leverandør av teknologisk avanserte fartøy til oppdrettsnæringen, sier Lasse Stokkeland, daglig leder ved verftet.

UTFORDRET VERFTET

Kay Søreng, produksjonssjef ved Salthammer Båtbyggeri, var med på å bygge den første båten til Charvest og setter stor pris på at de ønsket å komme tilbake til verftet for å bygge sin andre båt.

– Det har på ny vært en sann glede å samarbeide med rederiet. De er krevende, de vet hvordan båten skal brukes, de stiller krav og utfordrer oss som verft, noe som er med på å løfte oss, sier Kay Søreng.

– Vi håper C Provider blir en trygg, komfortabel, praktisk og driftssikker båt for mannskap og rederi, legger han til.

GODE ERFARINGER

Ole-André Leine, daglig leder i Charvest, er glad for å kunne komme tilbake til Salthammer når de skulle utvide flåten.

– Med svært gode erfaringer fra vår første båt levert fra Salthammer så gleder vi oss nå til å ta i bruk C Provider. Dette vil være markedets mest miljøvennlige og fleksible nødbløgge- og servicebåt. Vårt unike system med mobile fisketanker har vist seg å gi svært høy oppetid på merdkanten. Fartøyet går til nærmeste kai og laster tankene på bil for videre frakt til slakteri. Dette minimerer tid brukt på levering av fisken sammenlignet med tradisjonelle fartøy, sier han.

Med nybygget i bruk dobler nå Charvest antall fartøy og antall ansatte.

MASKINERI

Hovedmotoren om bord er en Scania DI16 som yter 800 hestekrefter og som er levert av Nogva Motorfabrikk AS. One Elektro har vært systemintegrator og også levert batteripakken på 950 kWh. Thrustere og styremaskin er levert av PMH Norway AS. TechMarin Solutions har levert Blokkland kjøleløsning og Greensonic antigroeløsning.

DEKK

Båten er utstyrt med en dekkskran av typen HS Marine AKC 100 som er levert av Dimo. Sikkerhets- og redningsutstyr kommer fra Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS.

FISKEBEHANDLING

Vakuumanlegget og vaskesystem er levert av Cflow, mens bløgge- og fiskehåndteringssystem er levert av Optimar og Volf. Ismaskinen er en leveranse fra Nanoice.

INNREDNING

One Group har stått for innredningsarbeidene og brukt møbler fra Shipnor. Ventilasjon og varmegjenvinning er levert av Copra.

DIVERSE

Elektroinstallasjonene er utført av One Elektro som også har utført installasjoner av elektronisk utstyr og broløsning sammen med Marinelektronikk.

Overflatebehandling er gjort av ProCoat AS, rørinstallasjoner er utført av Tomrefjord Rør og Montering AS og Nortronik har levert brannslukkesystem. Tanklufteventiler er levert av John Gjerde mens både CSD Sealing Systems og Roxtec har levert kabel- og rørgjennomføringer.