Calvert (07/2020)

Calvert ble i mai overlevert fra tyrkiske Tersan Shipyard til Ocean Choice International Inc., Canada. Tråleren er verftets byggenummer 1091. Design av type ST-117 kommer fra Skipsteknisk.

Tersan-sjef Mehmet Gazioglu mener det ligger mye prestisje i at verftet ble valgt til å bygge nye Calvert.

– Calvert betyr noe spesielt for oss på grunn av hennes bidrag til et videre økonomisk samarbeid mellom Tyrkia og Canada. Vi tror dette samarbeidet vil fortsette i økende grad takket være

vårt oppdrag for høyt respekterte Ocean Choice International, sier han i en pressemelding. Ocean Choice International er et av de største fiskeriselskapene i Nord-Amerika.

BYGD FOR TØFF BRUK

Fartøyet er bygd etter de nyeste standardene innen effektiv fangst, prosessering og frysing av pelagiske så vel som demersale fiskearter. Skipet er videre bygget for operasjoner over hele verden, men med mest vekt på de iskalde og værharde forholdene ved østkysten av Canada.

HYBRIDDRIFT

Calvert er innredet for totalt 39 personer. Fartøyet er utstyrt med et hybrid fremdriftssystem som går både i dieselmekanisk og i dieselelektriske modus. Fremdriftsmaskineriet består av en hovedmotor på 4800 kW og to generatorssett med en total kapasitet på ca. 2250 kW.

KLASSE

Calvert er klasset av DNV GL med følgende notasjoner: 1A Stern trawler Clean E0 Ice(1B) TMON(oil lubricated). Hjemmehavn er St. John´s. IMO-nummeret er 9858400.

MASKINERI

Cummins Inc. har levert generatorer av type QSK60-M/-(D)M og QSK19, samt nødgenerator av type 6B. Reduksjonsgir av type SVAL 950-66 er levert fra Reinjets. Brunvoll har levert manøverthruster av type FU45. Fremdriftsmotor av type 8L32/44 og propellanlegg av type VBS1020 er levert fra MAN Energy Solutions.

DIVERSE

Komplett innredning om bord er levert fra Maritime Montering Turkey. Bysseutstyr/innredning er levert av Beha-Hedo Industrier AS gjennom Maritime Montering AS. R. Stahl Tranberg AS har levert lanterner. Fryseanlegget om bord er levert av Teknotherm AS.