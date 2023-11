Calypso (11/2023)

Vard Brattvaag leverte i månedsskiftet august/september 2023 kabelleggeren Calypso til det nederlandske selskapet Van Oord. Det 131 meter lange fartøyet som skal brukes til kabelinstallasjoner i forbindelse med havbaserte vindmølleparker er designet av Vard i Ålesund, har betegnelsen VARD 9 02 og er byggenummer 922 fra Vard.

Dette neste generasjons spesialbygde kabelleggingsfartøyet er utviklet med de nyeste teknologiene for å redusere karbonfotavtrykket. I tillegg til å kjøre på biodrivstoff, har hybridfartøyet installert motorer med innebygd fleksibilitet for å drives med e-drivstoff.

Calypso har også en stor batteriinstallasjon, landtilkobling og et topp moderne energistyringssystem. Dette bærekraftige oppsettet vil resultere i høyere energieffektivitet og redusere CO2-, NOx- og SOx-utslipp.

TO KABLER SAMTIDIG

Fartøyet er ikke bare utstyrt med en kabelkarusell på dekk, men også med en andre kabelkarusell under dekk, med en total kabelkapasitet på 8000 tonn. Det gjør Calypso godt egnet for effektiv legging av to kabler samtidig. Skipet vil hovedsakelig arbeide med å installere inter-array grid og eksportkabler for offshore vindprosjekter, inkludert høyspent likestrømskabler. Van Oords svært innovative kabelgravere kan også betjenes fra fartøyet.

Calypso går inn i flåten til det nederlandske familieeide selskapet Van Oord som har 150 års erfaring som internasjonal sjøentreprenør. Fokus er på mudring, landinfrastruktur i Nederland, offshore vind og olje- og gassinfrastruktur. Hovedkontoret er i Rotterdam. Van Oord sysselsetter 5000 ansatte, som jobber med prosjekter over hele verden. Flåten består av rundt 70 fartøyer og en stor mengde spesial- og hjelpeutstyr.

KLASSE

Calypso er klasset i DNV og har fått notasjonen 1A BIS Battery(Power) BWM(T) Clean(Design) COMF-(C-3, V-3) DYNPOS(AUTR) E0 HELDK(S, H) LCS NAUT(OSV) Recyclable Shore power SPS ER(SCR). Fartøyet fører nederlandsk flagg og har Rotterdam som registreringshavn.

MASKINERI

Nybygget er utstyrt med tre hovedgeneratorer som leverer strøm til det hybride fremdriftsanlegget. Alle er av typen Wärtsilä 6L32E/E2 og levert av Wärtsilä Finland. Brunvoll har levert en stor pakke på fem thrustere. To azimuth-thrustere av typen AUP115 er til fremdrift, to tunnelthrustere av typen FU100 er til manøvrering og det samme er en azimuth-thruster av typen AR80. Nødgeneratoren er levert av Scania CV AB og er en DI13. Den store batteripakken på 1988 kWh er fra Corvus Energy AS og av typen Orca Energy.

DEKK

Red Rock har levert en knuckle telescopic offshore kran. Red-ningsutstyret om bord er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment.

INNREDNING

Vard Interiors har levert interiørløsninger, VVS og rørarbeider. Bysseutstyret er levert av Beha- Hedo Industrier og Delitek har levert avfallshåndtering.

DIVERSE

Vard Electro har levert en komplett SeaQ-pakke, som omfatter avanserte bro-, kraft-, kommunikasjons- og automasjonsløsninger.John Gjerde har levert bushel filter og strainer mens Roxtec har levert rør- og kabelgjennomføringer.