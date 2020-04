Carnival Panorama (04/2020)

10. desember 2019 ble Carni-val Panorama overlevert fra Fincantieri, Marghera, til Carnival Cruise Line, USA. Cruiseskipet er verftets byggenummer 6272.

Carnival Panorama er det tredje cruiseskipet i Carnival Cruise Line sin Vista-klasse, alle bygd av italienske Fincantieri. Carnival Vista og Carnival Horizon sto ferdige i henholdsvis 2016 og 2018. Nybygget er marginalt større enn sine søsterskip, og med noen justeringer innen restaurant- og underholdningstilbud. Panorama seiler fra hjemmehavnen Long Beach i California til steder som Cabo San Lucas, Mazatlán, og Puerto Vallarta, på syvdagers cruiseturer året rundt.

EGET BRYGGERI

Om bord Carnival Panorama skal det ikke overraskende finnes en rekke unike underholdnings- og aktivitetstilbud, skal man tro pressemeldingen fra Carnival Cruise Line. Blant det som nevnes er en banebrytende sykkelopplevelse kalt SkyRide, en gigantisk trampolinepark kalt Sky Zone, og skipets egne lokale ølbryggeri, som kan tilby tre forskjellige ølsorter brygget om bord. Karaokebar, forskjellige temafester, stand-up komikere, teater- og kinosal med ekte 4D-opplevelser, to-etasjers spaområde og en gigantisk rutsjebane er også på plass.

EGET FAMILIEOMRÅDE

Family Harbor er et boområde spesielt egnet for familier, med tropisk-inspirerte lugarer og suiter kalt “Havana”, samt et eget bassenganlegg, eksklusivt for Family Harbor-beboere. Ellers er skipets massive WaterWorks Aqua Park tilgjengelig for alle passasjerer. Her kan man blant annet finne en 140 meters vannsklie, kalt “Kaleid-o-slide”.

DÅP

Det nye cruiseskipet ble døpt 10. desember 2019 i Long Beach, California. Den amerikanske TV-personligheten Vanna White, velkjent i USA, er skipets gudmor.

KLASSE

Carnival Panorama er klasset i Lloyd’s Register med betegnelsen ECO Notation. Det betyr at skipet har et såkalt grønt design, samt grønn konstruksjon og “grønnere” operasjonmodus. Dette er tredje gang et skip fra Carnival Cruise Line har fått denne notasjonen, det første var Carnival Vista i 2016.

MASKINERI

To hovedmotorer av type 8L48/60CR og to generatorer av type 14V48/60CR, er levert av MAN. To Azipod XO-propellanlegg er levert av ABB.