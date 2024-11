Caspian (11/2024)

Brønnbåt Nord AS på Engenes i Troms fikk 10. oktober 2024 overlevert brønnbåten Caspian fra Sefine Shipyard i Tyrkia. Den nye båten er bygg nummer 55 ved verftet og den er designet av NSK Ship Design AS i Harstad.

Brønnbåten har et brønnvolum på 2800 kubikkmeter fordelt på to brønner og skal betjene rederiets eiere og andre faste kunder i Nord-Norge.

Caspian erstatter brønnbåten Lifjell som nylig ble solgt ut av rederiets flåte. Med overtakelsen av Caspian blir dette rederiets tredje nye fartøy siden 2021. Båten er rigget for varierte oppdrag, også avlusningsoperasjoner.

HYBRID FREMDRIFT

– Caspian blir et godt og etterlengtet supplement til vår flåte. Byggeprosessen har vært lang og krevende med store forsinkelser fra verftet av forskjellige årsaker. Fartøyet er unikt i sitt slag med tanke på batterihybridisering, og med et smekkert skrog i tråd med vår målsetning om et redusert karbonavtrykk, forteller daglig leder i Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen i en pressemelding i forbindelse med levering av båten.

Nybygget er utrustet med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem i tillegg til landstrømtilkobling, og som sammen med energigjenvinning og andre tiltak gir reduserte klimagassutslipp.

MANNSKAP PÅ 10

Caspian har en største lengde på 79,75 meter og en bredde på 16,0 meter. Bruttotonnasjen er 3966 tonn og nettotonnasjen 1190 tonn. Om bord er det køyeplass til et mannskap på ti personer. Den nye brønnbåten er registrert i Norsk Ordinært Skipsreg-ister (NOR) og har fått Harstad som registreringshavn.

Brønnbåt Nord AS ble etablert av tre oppdrettere tilbake i 2015. Rederiet er et lokalt samarbeid mellom Gratanglaks, Salaks og Kleiva Fiskefarm, som også i mange år før etableringen av rederiet har lang erfaring med drift av egne brønnbåter.

MASKINERI

Fremdriftsanlegget er levert av MAN og omfatter blant annet en hovedmotor av typen MAN 8L27/38 som yter 2920 kilowatt, tilsvarende 3920 hestekrefter ved 800 omdreininger i minuttet og. Motoren er koblet via en Renk girboks til et propellanlegg av typen MAN VBS790. Alt styres gjennom et Alphatronic 3000 kontrollsystem.

Brunvoll har levert to tunnelthrustere av typen FU63 mens generator er en MAN 12V125D på 1800 kilowatt. Hjelpemotor er en MAN D2862LE327 på 800 kilowatt. Batteripakken på 1000 kWh er levert av Can Makina

DIVERSE

Fiskehåndteringssystemene om bord er levert av Cflow og aktuatorer kommer fra Eltorque AS, mens Furuno har levert det meste av elektronikk inkludert radarsystem og kommunikasjonsutrustningen. Rør- og kabelgjennomføringer er levert både av Roxtec AS og av CSD Sealing System AS.